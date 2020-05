Sagan si určí priority, až po oznámení programu Grand Tour

Monte Carlo 2. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan nemá aktuálne predstavu, ako bude vyzerať jeho súťažný kalendár v roku 2020. Pokiaľ nebude známy dátum každého podujatia Grand Tour, je podľa neho nemožné si naplánovať program. Sagan očakáva, že cyklistická sezóna sa možno predĺži až do decembra.



Trojnásobný majster sveta nastúpil v marci na preteky Paríž-Nice, ktoré pre rozmáhajúcu sa pandémiu koronavírusu predčasne ukončili a odvtedy je rovnako ako ostatní cyklisti v izolácii. "Každý, kto ma pozná, vie, že všetko beriem z tej lepšej stránky. Najlepšie na tejto dobe je to, že môžem každý deň tráviť čas so svojím synom," povedal Sagan v rozhovore pre Corriere della Sera, ktorý zverejnil aj portál Cyclingnews.com.



Sagan vo svojom bydlisku v Monaku pokračuje v tréningu, no vystačiť si musí so stacionárnym byciklom. "Nenávidím ho. Lenže v týchto časoch ho musím využívať neustále," povedal slovenský cyklista, ktorý vo svojej najbližšej budúcnosti zatiaľ nevidí záchytný bod. "Počul som o Tour de France bez divákov, aj o prekrývaní sa Gira a Vuelty, no všetko sú to iba špekulácie. Nikto nevie, ako to bude s vírusom v najbližších mesiacoch. Jediné, čo v tejto chvíli viem, že 11. mája budem môcť ísť mimo Monaka," vyhlásil.



Jazdec tímu Bora-hansgrohe mal tento rok absolvovať premiéru na Giro d'Italia. V lete mal v programe obhajobu zeleného dresu na Tour de France a účasť na olympijských hrách. Pre horský profil veľmi neuvažoval o účasti na MS vo Švajčiarsku, reálnejšia mala byť jeho prítomnosť na Okolo Slovenska. Teraz jeho kalendár neobsahuje žiadnu istú informáciu. "Urobím si program a rozhodnem o svojich prioritách až po tom, ako bude známy dátum Grand Tours. Jedným z mojich cieľov by určite mohla byť klasika Miláno-San Remo, ktorú som ešte nevyhral," ubezpečil čitateľov talianskeho periodika Sagan.



Slovenský cyklista pripustil, že nevidí problém, aby sezóna pokračovala hoci až do decembra: "Bolo by to fajn. Oddychu mám teraz dosť."