Sagan si už vyskúšal trať nedeľných pretekov: Bude to o šťastí

Glasgow 4. augusta (TASR) - Technicky náročnú trať s možnou hrozbou pádov očakáva slovenský cyklista Peter Sagan v nedeľňajších pretekoch elite na MS v Glasgowe. Pre trojnásobného majstra sveta to bude rozlúčka so šampionátmi v cestnej cyklistike, keďže v ďalšom priebehu kariéry sa chce venovať už iba horskej. Trasu považuje po absolvovaní tréningu za náročnú aj druhý slovenský zástupca v pretekoch elite Matúš Štoček.



"Po tom, čo som videl trať, si myslím, že tieto preteky budú hlavne o šťastí. V prvom rade bude dôležité, ktorí pretekári alebo tím prídu na okruh ako prví. Podobný okruh bol v Glasgowe aj na ME. Nie je veľmi náročný prevýšením, ale tým, aký je technický. Pôjde o to, aby bol jazdec vpredu a tým pádom je to náročné na psychiku a sústredenie. Dôležité tam bude aj šťastie, pretože asi príde aj k pádom," uviedol v piatok Sagan v rozhovore pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).



Štoček si trasu pozrel s niekoľkodňovým predstihom a tuší, čo ho počas 10 okruhov čaká: "Nájazd by mal byť v pohode, uvidíme, ako bude fúkať. Rozhodovať sa bude asi v meste, kde je každých 200-300 metrov nejaká zákruta a do toho sú aj štyri strmé stúpania. Bude to o pozícii. Bude to určite ťažké."



Mužské preteky elite odštartujú v hlavnom meste Edinburghu a odtiaľ jazdci zamieria smerom do najväčšieho škótskeho mesta. Po absolvovaní 120 kilometrov vstúpia na okruh v Glasgowe, na ktorom bude prebiehať zvyšok pretekov. Na pelotón čaká celkovo viac ako 3,5-tisíc výškových metrov a viacero krátkych, no prudkých stúpaní.