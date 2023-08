Sagan skončil na krátkej trati na MS v horskej cyklistike na 37.mieste

horská cyklistika - cross country



muži elite - krátka trať:

1. Samuel Gaze (N.Zél.) 20:27 min.,

2. Victor Koretzky (Fr.) rovnaký čas ako víťaz,

3. Thomas Pidcock (V.Brit.) +2 s,

4. Alan Hatherly (JAR) +4,

5. Sebastian Fini Carstensen (Dán.) +5,

6. Martinš Blums (Lot.) +8, ...,

37. Peter SAGAN +1:09 min.,

46. Matej ULÍK (obaja SR) +3 kolá



ženy elite - krátka trať:

1. Pauline Ferrandová-Prévotová (Fr.) 21:17 min.,

2. Puck Pieterseová (Hol.) +4 s,

3. Evie Richardsová (V.Brit.) +9,

4. Gwendalyn Gibsonová (USA) +15,

5. Rebecca Hendersonová (Austr.) +20,

6. Alessandra Kellerová (Švaj.) +25

Glasgow 10. augusta (TASR) - Novozélandský horský cyklista Samuel Gaze obhájil na MS v Glasgowe zlatú medailu v cross country na krátkej trati. Vo štvrtkových pretekoch triumfoval tesne pred Francúzom Victorom Koretzkým, tretí finišoval s dvojsekundovým odstupom Brit Thomas Pidcock. Slovenský reprezentant Peter Sagan zaostal za víťazom o minútu a 9 sekúnd a obsadil 37. miesto. Jeho krajan Matej Ulík skončil na 46. priečke, keď ho z trate odvolali tri kolá pred koncom. V pretekoch žien zvíťazila Pauline Ferrandová-Prévotová z Francúzska.Gaze sa v pretekoch na jedenásť 900-metrových okruhov s prevýšením 33 m držal od úvodu v popredí. V deviatom kole bol tretí, no následne sa predral na čelnú pozíciu, z ktorej ho už nikto nezosadil, aj keď Koretzky mohutne finišoval. Nadviazal tak na zlato z vlaňajších MS v Les Gets. Sagan štartoval z posledného radu z 55. miesta, keďže nemal žiadne body v rebríčku UCI. V 2. kole sa posunul na 29. pozíciu, no v priebehu ďalších dvoch kôl klesol na 44. priečku, ktorú dokázal v závere ešte trochu vylepšiť.Pôvodne sa mal slovenský reprezentant predstaviť na MS až cez víkend, no dostal výnimku a možnosť súťažiť už aj vo štvrtok. Klasické preteky, na ktorých zabojuje Sagan o miestenku v horskej cyklistike na OH 2024 v Paríži, sú na programe v sobotu (16.30 SELČ).V pretekoch elite žien triumfovala Francúzka Ferrandová-Prévotová, ktorá rovnako dokázala v tejto disciplíne obhájiť titul z predchádzajúcich MS. Striebro si vyjazdila Puck Pieterseová z Holandska, bronz Britka Evie Richardsová.