Sagan skončil ôsmy v 11. etape TdF, vyhral opäť Philipsen

výsledky 11. etapy (Clermont-Ferrand - Moulins, 179,8 km):



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:01:07 h

2. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco AlUla)

3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious)

4. Bryan Coquard (Fr./Cofidis)

5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek

6. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X)

7. Luca Mozzato (Tal./Arkea-Samsic)

8. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies)

9. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)

10. Sam Welsford (Aus./DSM) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 46:34:27 h

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +17 s

3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +2:40

4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:24

5. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +4:36

6. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +4:41

7. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4:46

8. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +5:28

9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:01

10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +6:47

... 130. SAGAN +2:06:53



bodovacia súťaž:



1. Philipsen 323 b

2. Coquard 178

3. Pedersen 159

... 27. SAGAN 37



súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 46 b

2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) 28

3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Pro Cycling) 26



Moulins 12. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v stredajšej 11. etape ôsmu priečku, čo je jeho najlepšie umiestnenie na 110. ročníku Tour de France. Z víťazstva sa tešil opäť Belgičan Jasper Philipsen, ktorý zaknihoval už štvrtý triumf. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck ukázal, že v hromadných špurtoch nemá konkurenciu a na 179,8 km dlhej trase z Clermont-Ferrand do Moulins odsunul na druhé miesto Holanďana Dylana Groenewegena (Jayco AlUla). Tretí finišoval Nemec Phil Bauhaus (Bahrajn-Victorious). Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo.Stredajšia trasa mala rovinatý profil, ktorý "kazili" len tri krátke stúpania najnižšej 4. kategórie ďaleko pred cieľom. Bola tak šitá na mieru pre hromadný dojazd a presne to mali v pláne šprintérske tímy, keďže v druhom týždni to bola ich jediná šanca na etapové vavríny. Podľa toho sa odvíjal aj úvod, keď sa od pelotónu dokázali odtrhnúť iba traja cyklisti Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Arkaa-Samsic) a Saganov kolega z TotalEnergies Daniel Oss.Trojica na čele dobre spolupracovala, no reálne nemohla ohroziť pelotón. Jej náskok sa vyšplhal najviac na štyri minúty, ale potom výrazne klesal. Na rýchlostnej prémii v Lapeyrouse bol prvý Louvel, špurt pelotónu vyhral Philipsen a vylepšil si postavenie v súťaži o zelený dres. Sagan sa o body neusiloval. Do konca zostávalo niečo vyše 100 km, no pelotón na čele s jazdcami QuickStepu, Jayco-AlUla a Alpecinu-Deceuninck nepoľavoval a náskok trojice o ďalších 30 km takmer zanikol. O čosi neskôr sa odpojil Louvel, po ňom to vzdal aj Amador a tak 40 km pred páskou zostal na čele už len Oss. Ten svoj boj s veternými mlynmi nevzdával a pomohlo mu aj počasie, keďže nad pretekármi sa zatvorila obloha a v závere sa spustil dážď. Skúsený taliansky domestik tak zostal na čele až do záverečných 14 km, no potom ho už zhltla rozbehnutá masa, v ktorej sa tvrdo bojovalo o pozície pred veľkým finále v Moulins.Šesť km pred cieľom sa na čele pohyboval aj Sagan, ale bez tímových kolegov. Záver v meste bol technický, pelotón sa natiahol a šprintérske vláčiky sa rozpadli. Záverečný špurt odštartoval Nór Alexander Kristoff z Uno-X, no na jeho zadnom kolese sa vyviezol Groenewegen a spoza neho vyrazil ešte Philipsen. Dvadsaťpäťročný Belgičan predviedol mohutný finiš a súperom nedal šancu. Vyhral tak už štvrtý špurt na tejto Tour, celkovo si pripísal už 33. víťazstvo. Sagan sa zapojil do boja o triumf a nakoniec došpurtoval na ôsmom mieste, doteraz bol najvyššie na trinástej pozícii.Philipsen si poistil aj vedenie v zelenej súťaži, na konte má už 323 bodov, domáci Bryan Coquard (Cofidis), ktorý finišoval štvrtý, na neho stráca už priepastných 145 bodov. "," povedal.Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, obhajca Jonas Vingegaard z Dánska (Jumbo-Visma) si udržal náskok 17 sekúnd pred svojím najväčším rivalom Tadejom Pogačarom zo Slovinska (SAE Team Emirates). Tretí Austrálčan Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) stráca už 2:40 minúty.Vo štvrtok je na programe kopcovitá trasa v kraji slávneho Beaujolais. Dvanásta etapa povedie z Roanne do Belleville-en-Beaujolais, meria 168,8 km a cyklisti počas nej budú musieť prekonať päť stúpaní 2. a 3 kategórie a množstvo ďalších. Celkovo ich čaká 3120 výškových metrov. Od začiatku sa očakáva veľký boj o únik.