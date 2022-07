Saganovi tesne ušlo pódium, vyhral Groenewegen, v žltom Van Aert

Sönderborg 3. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan bojoval v nedeľnej tretej etape 109. ročníka Tour de France do poslednej chvíle o víťazstvo, napokon obsadil štvrté miesto. Triumfoval Holanďan Dylan Groenewegen, prvenstvo jazdca tímu BikeExchange-Jayco potvrdila až cieľová fotografia. Sagana v drese TotalEnergies predstihli v záverečnom špurte aj Belgičania Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a Jasper Philipsen (Alpecin). Van Aert skončil tretíkrát na druhom mieste a udržal si žltý dres lídra celkovej klasifikácie.



Dvadsaťdeväťročný Groenewegen sa tešil z prvého etapového triumfu na TdF od roku 2019. "Včera som bol na seba nahnevaný, ale dnes sme boli osem kilometrov pred cieľom v dobrej pozícii. Trochu sme stratili, ale tím ma rýchlo dostal tam, kde som chcel byť. V záverečnej zákrute som musel bojovať o pozíciu, nakoniec sa to však podarilo," uviedol Groenewegen bezprostredne po pretekoch v televíznom vysielaní.



Hneď v úvode záverečnej etapy na dánskom území vyrazil do úniku domáci Magnus Cort Nielsen z EF Education a získal bod na prvej vrchárskej prémii, čím si udržal bodkovaný dres. Pelotón ho dostihol 52 kilometrov pred cieľom po tretej prémii. Dán medzitým pridal na svoje konto 20 bodov aj na tej rýchlostnej, v ktorej bol Sagan piaty a s jedenástimi bodmi zostal v priebežnom hodnotení na štvrtom mieste. Po nej síce Slovák za balíkom zaostal, no tímový kolega Alexis Vuillermoz mu pomohol naspäť.



Aj tretiu etapu sprevádzali pády, na zemi skončil najprv Francúz Maxime Bouet a desať kilometrov pred cieľom zriedila pelotón hromadná kolízia. Jej súčasťou boli pretekári Cofidis, FDJ či Saganov tímový kolega Pierre Latour.