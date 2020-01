Sagan skončil štvrtý v 4. etape Vuelty San Juan, triumf Gaviriu

Valle Fertil 30. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa ani vo 4. etape pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne nedostal na pódium. V záverečnom špurte na 185,8 km dlhej trati z Jachalu do Valle Fertil obsadil štvrtú priečku. Triumfoval Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu UAE Team Emirates pred Francúzom Rudym Barbierom a krajanom Alvarom Josem Hodegom.



Sagan sa v závere ocitol v dobrej pozícii, "zavesil" sa za Gaviriu, no vo finiši ho nedokázal predbehnúť a skončil tesne za stupňami. Z pravej strany sa pred neho ešte dostali Barbier i Hodeg. Po šiestom mieste v prvej a piatej priečke v druhej etape dosiahol jazdec Bory-hansgrohe zatiaľ najlepší výsledok v doterajšom priebehu podujatia. Post lídra celkovej klasifikácie si udržal Belgičan Remco Evenepoel z Deceuninck-QuickStepu.



Stredajšia štvrtá etapa mala približne v polovici itineráru tri stúpania, no pelotón sa neroztrhal do rozhodujúceho úniku. Potom už nasledoval zväčša rovinatý profil s technickým dojazdom v závere. Išlo sa v rýchlom tempe a v záverečnej tretine etapy sa z balíka "utrhla" dvojica Peio Goikoetxea a Robin Carpenter. Približne tri kilometre pred cieľovou páskou však ich únik skončil a finiš tak patril opäť šprintérom. Gaviria si v ňom pripísal druhý tohtoročný etapový vavrín, predtým sa tešil z víťazstva aj v 2. etape.



Vo štvrtok je na Vuelte a San Juan voľný deň, o deň neskôr sa pôjde kráľovská horská etapa na 175 km z Caucete do strediska Alto Colorado.