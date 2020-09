Sagan skončil v 14. etape tesne pod pódiom, triumfoval Andersen

výsledky 14. etapy (Clermont-Ferrand - Lyon, 194 km):

1. Sören Kragh Andersen (Dán./Team Sunweb) 4:28:10 h,

2. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott),

3. Simone Consonni (Tal./Cofidis),

4. Peter SAGAN (SR/BORA - hansgrohe),

5. Casper Pedersen (Dán./Team Sunweb),

6. Jasper Stuyven (Bel./Trek - Segafredo),

7. Matteo Trentin (Tal./CCC Team),

8. Oliver Naesen (Bel./Ag2r La Mondiale),

9. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain - McLaren),

10. Marc Hirschi (Švaj./Team Sunweb)

všetci +15 s



celkové poradie po 14. etape



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo Visma) 61:03:00 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +44 s,

3. Egan Bernal (Kol./Ineos) +59,

4. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +1:10 m,

5. Nairo Quintana (Kol./Arkea Samsic) +1:12,

6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:31,

7. Adam Yates (V.Brit/Mitchelton Scott) +1:42,

8. Mikel Landa (Šp./Bahrajn McLaren) +1:55,

9. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +2:06,

10. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:54

bodovacia súťaž:



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck–Quick-Step) 262 b,

2. SAGAN 219,

3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 169

Lyon 12. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v sobotňajšej 14. etape 107. ročníka Tour de France a manko v boji o zelený dres znížil na 43 bodov. Z triumfu sa tešil Dán Sören Kragh Andersen. Jazdec stajne Sunweb sa presadil v závere 194 km dlhej etapy z Clermont-Ferrandu do Lyonu, trať zvládol za 4:28:10 h. Na druhom mieste skončil Slovinec Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) a tretí finišoval Simone Consonni z Talianska (Cofidis). Žltý dres si udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), zelený Ír Sam Bennett (QuickStep).," uviedol Dán po pretekoch pre televíziu Eurosport. Pre dvadsaťšesťročného Andersena to bolo premiérové víťazstvo na Tour.Roglič si na čele celkového poradia udržal náskok 44 sekúnd na svojho krajana Tadeja Pogačara z tímu SAE Team Emirates, tretí je Kolumbijčan Egan Bernal (Ineos) s mankom 59 sekúnd. Na čele bodovacej súťaže zostal Bennett, ktorý nazbieral 262 bodov, druhý Sagan ich má na konte 219, na tretie miesto sa posunul Talian Matteo Trentin z CCC (169 b)." uviedol Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu.Po piatkovej náročnej horskej trase sa na štart 14. etapy nepostavil jeden z favoritov na pódiové umiestnenie Romain Bardet z Francúzska. Dvadsaťdeväťročný cyklista utrpel po páde otras mozgu a z pretekov predčasne odstúpil.Profil sobotňajšej etapy vyhovoval klasikárom, na jej koniec organizátori pripravili technický finiš s krátkymi stúpaniami. V hre bola jedna rýchlostná prémia a päť horských. V úvode sa do úniku vydali Stefan Küng a Edward Theuns, v pelotóne udával tempo Saganov tím Bora-Hansgrohe. Po prvej horskej prémii nasledovala rýchlostná, Sagan sa v ataku zbavil držiteľa zeleného dresu Bennetta, získal 15 bodov. Ír došpurtoval šiesty a získal o päť bodov menej.Nasledovalo desaťkilometrové stúpanie na Col du Béal so sklonom 5,6 percenta. Pred vrcholom sa osamostatnil Küng. V pelotóne si držal tempo Sagan, Bennett zaostával a 50 km pred cieľom nabral stratu až deväť minút. Na ďalšom kopci Cote de Courreau bol opäť prvý Küng, ale pelotón mu už dýchal na chrbát a neskôr ho dostihol. V tom čase okrem Bory diktoval tempo na čele aj tím CCC, pretože zálusk na etapový triumf mali aj skúsení klasikári Matteo Trentin a Greg van Avermaet.Na pretekárov potom čakalo dlhé klesanie, v ňom mohli ušetriť sily pred poslednou fázou etapy. Pred cieľom na nich čakali ešte dve vrchárske prémie. Prvá na Cote de la Duchere (5,6 percenta) a 4,5 km pred páskou Cote de la Croix-Rousse (4,8 percenta). Pred prvým stúpaním sa odpútal Belgičan Tiesj Benoot, na druhom to skúsili Thomas De Gendt, Julian Alaphilippe i Marc Hirschi. Všetkým však vypálil rybník Andersen, ktorý mal v závere najviac síl. Sagan vďaka štvrtému miestu skresal náskok Íra v bodovacej súťaži na 43 bodov.