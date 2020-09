V 19. etape Tour de France triumfoval Dán Andersen

Na snímke slovinský cyklista Primož Roglič (Jumbo-Visma) si udržal žltý dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí po 19. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France (166,5 km) z Bourg en Bresse do Champagnole v piatok 18. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava írsky cyklista Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep) v zelenom drese pre vedúceho pretekiára v bodovacej súťaži v priebežnom poradí a slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgorhe v cieli v piatkovej 19. etapy 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France (166,5 km) z Bourg en Bresse do Champagnole v piatok 18. septembra 2020. Sagan obsadil 9. miesto. Foto: TASR/AP

Na snímke írsky cyklista Sam Bennett si udržal zelený dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí v bodovacej súťaži po 19. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France (166,5 km) z Bourg en Bresse do Champagnole v piatok 18. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 19. etapy (Bourg en Bresse - Champagnole, 166,5 km):

1. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) 3:36:33 h,

2. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott),

3. Jasper Stuyven (Bel./Trek-Segafredo),

4. Greg Van Avermaet (Bel./CCC Team),

5. Oliver Naesen (Bel./AG2R la Mondiale),

6. Niklas Arndt (Nem./Sunweb) všetci +53,

7. Luke Rowe (V.Brit./Ineos Grenadiers) +59,

8. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep),

9. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe),

10. Matteo Trentin (Tal./CCC Team) všetci +1:02



celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 83:29:41 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./Tím SAE Emirates) +57,

3. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:27,

4. Richie Porte (Austr./Trek-Segafredo) +3:06,

5. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren) +3:28,

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +4:19,

7. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +5:55,

8. Rigoberto Uran (Kol./Education First) +6:05,

9. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +7:24,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +12:12,

... 84. P. SAGAN +3:56:16



bodovacia súťaž:

1. Bennett 319 bodov,

2. P. SAGAN 264,

3. Trentin 250

Champagnole 18. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 9. miesto v piatkovej 19. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. V cieli 166,5 km dlhej trate z Bourg en Bresse do Champagnole triumfoval po úniku Dán Sören Kragh Andersen zo Sunwebu. Sagan v boji o zelený dres stratil na Íra Sama Bennetta ďalšie tri body, celkovo je jeho manko 55 b.Druhé miesto v etape vybojoval Slovinec Luka Mezgec z Mitchelton-Scott a tretí skončil Jssper Stuyven (Trek-Segafredo), obaja s mankom 53 sekúnd. Deviaty Sagan mal stratu 1:02 min, do cieľa prišiel o jedno miesto za Bennettom. Slovák tak na konkurenta stratil jeden bod na rýchlostnej prémii a ďalšie dva v cieli.Žltý dres lídra Tour si pred záverečným víkendom bez problémov udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Na krajana Tadeja Pogačara zo SAE Emirates má k dobru naďalej 57 sekúnd. V sobotu sa na Tour pôjde časovka a v nedeľu preteky vyvrcholia tradične etapou s cieľom na Champs-Élysées v Paríži, v ktorej sa už neútočí na celkové poradie.povedal víťaz Andersen, ktorý predtým získal prvenstvo aj v 14. etape s cieľom v Lyone.Po náročnom alpskom programe čakala na pelotón v piatok zreteľne jednoduchšia, mierne zvlnená etapa s jednou rýchlostnou a jednou horskou prémiou štvrtej kategórie. Navrch v nej mali mať šprintéri a najmä od nemeckého tímu Bora-Hansgrohe sa čakala snaha ešte zdramatizovať boj o zelený dres v prospech Sagana. V tom mu už však nepomohol Rakúšan Lukas Pöstlberger, ktorý odstúpil po alergickej reakcii na uštipnutie včelou do oblasti úst.Hneď v úvode sa do úniku pustil osamotene Francúz Rémi Cavagna z Deceunincku-Quick-Step. Nasadil ostré tempo a postupne jeho náskok na pelotón narástol približne na tri minúty. Na čele "balíka" jazdila najmä Bora v snahe kontrolovať únik a zároveň sa v ideálnom prípade rýchlou jazdou zbaviť konkurentov Sagana. Bennett a spol. si však svoju pozíciu strážili. Priemerná rýchlosť prvej hodiny bola viac ako 50 km/h, jazdcom pomáhal aj vietor do chrbta. Cavagna prišiel sám na vrchol Côte de Château-Chalon, z jedinej horskej prémie etapy tak bral bod.Náskok francúzskeho jazdca na čele pozvoľna klesal, blížiaca sa rýchlostná prémia 49 km pred cieľom nasledovala po zvlnenom teréne a mierne do kopca, čo mala byť výhoda najmä pre Sagana. Pozorne si ho však kontrolovali jeho konkurenti. Pelotón nepracoval dostatočne, aby dobehol Cavagnu ešte pred prémiou, ten mal stále k dobru minútu a preto zobral maximálny počet 20 bodov. Z "balíka" sa navyše odpútalo aj trio Benoit Cosnefroy, Pierre Rolland, Luke Rowe a tak Bennett so Saganom bojovali až o piatu priečku. Úspešnejší bol Ír a zveľadil si konto o 11 bodov, Sagan hneď za ním získal o jeden menej. V tej chvíli mal Bennett celkový náskok 53 bodov.Cosnefroy, Rolland a Rowe sa po prémii pripojili na čele ku Cavagnovi, za nimi chceli odskočiť aj šprintérske esá Sagan s Bennettom a Trentinom, no po chvíli sa vrátili do pelotónu. Ten v tej chvíli strácal na vedúce kvarteto iba 40 sekúnd.Tridsať kilometrov pred cieľom už išiel celý pelotón opäť pohromade, potom sa však o ďalší atak pokúsil Sagan, spolu s ním aj Bennett a o niečo neskôr sa pridal aj Trentin. Skupina v úniku sa napokon sformovala s 12 jazdcami, Sagan v nej nemal žiadneho kolegu z Bory, kým Bennett s Trentinom aspoň po jednom. Silný únik si rýchlo vypracoval náskok viac ako dve minúty pred hlavným pelotónom, medzi nimi išla ešte trojčlenná grupa prenasledovateľov.Jazdci v čelnej skupine sa snažili pravidelne nastupovať, Trentinov pokus hneď likvidovali Sagan s Bennettom a tak približne 15 km pred cieľom to vyšlo až Dánovi Andersenovi. Ten si na troch kilometroch vypracoval 30 sekúnd k dobru a náskok postupne zvyšoval. V zjazde k cieľu bolo jasné, že si ide pre etapový vavrín. Za ním sa bojovalo už iba o druhú priečku, Sagan s Bennettom a Trentinom mierne stratili a napokon sa im ušli pozície až na konci elitnej desiatky.