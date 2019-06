Sagan druhý v 5. etape Okolo Švajčiarska, opäť zvíťazil Viviani

5. etapa Okolo Švajčiarska (Munchenstein - Einsiedeln, 177 km):



1. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick-Step) 4:18:26 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 4. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 5. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 6. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 7. Fabian Lienhard (Švaj./reprezentácia), 8. Stan de Wulf (Belg./Lotto-Soudal), 9. Reinardt Janse Van Rensburg (JAR/Dimension Data), 10. Patrick Bevin (N. Zél./CCC) všetci rovnaký čas ako víťaz



priebežné poradie:



1. SAGAN 15:55:48 h, 2. Matthews +14 s, 3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) +21, 4. Rohan Dennis (Aus./Bahrain-Merida +22, 5. Lawson Craddock (USA/EF Education First) +27, 6. Trentin +38, 7. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +39, 8. Jonathan Nicolas Castroviejo (Šp./Ineos), 9. Luis Leon Sanchez Gil (Šp./Astana), 10. Winner Anacona (Kol./Movistar) všetci +40

Einsiedeln 19. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v stredajšej piatej etape pretekov Okolo Švajčiarska druhé miesto. V záverečnom špurte do kopca ho prekonal jedine Talian Elia Viviani z tímu Deceuninck-QuickStep, ktorý nadviazal na utorňajšie víťazstvo. Tretí skončil Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Sagan si udržal žltý dres vedúceho pretekára priebežného poradia.Piata etapa viedla z Münchensteinu do Einsiedelnu a merala 177 kilometrov. Vpredu sa dlho držal trojčlenný únik, v ktorom spolupracovali Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohorič (Bahrain-Merida) a Fabien Grellier (Total Direct Energie). Pelotón však kontroloval ich náskok, na čom sa podieľal predovšetkým Saganov tím Bora-Hansgrohe. Hlavné pole dostihlo Mohoriča necelých pätnásť kilometrov pred cieľom a začali sa tvoriť špurtérske "vláčiky" v podaní Bory a ďalších tímov.V posledných 400 metroch sa finišovalo do kopca a na dlažobných kockách, trojnásobný majster sveta sa vyviezol za jazdcami Quick-Stepu, no nestačil na Vivianiho, ktorý si pripísal ôsme tohtoročné víťazstvo. "povedal Viviani pre portál cyclingnews.com.Slovenský cyklista má na podujatí, ktoré preňho slúži ako generálka na Tour de France, naďalej na konte rekordných sedemnásť etapových triumfov. Okrem celkového poradia, kde má štrnásťsekundový náskok na Austrálčana Michaela Matthewsa (Sunweb), si udržal aj prvú pozíciu v bodovacej súťaži.povedal Sagan na stránke bora-hansgrohe.com.dodal športový riaditeľ tímu Ján Valach.