Sagan skončil v 5. etape Štyri dni Dunkerque 16., celkovo je deviaty

Cassel 20. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v sobotňajšej 5. etape pretekov Štyri dni Dunkerque 16. miesto. Jazdec tímu TotalEnergies zaostal za víťazom o 19 sekúnd.



V 187,7 km dlhej rovinatej etape z Roubaix do Casselu triumfoval Nór Per Strand Hagenes z Jumba-Visma. Do čela celkového poradia sa posunul Francúz Roman Gregoire z Groupama-FDJ. Sagan klesol o priečku na 9. miesto. Za lídrom zaostáva o 36 sekúnd.