Sagan splnil sľub a fanúšikom priniesol víťazstvo: Bolo to super

Na snímke zľava druhý v poradí nemecký cyklista Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step), slovenský cyklista Peter Sagan (Bora Hansgrohe) a celkový víťaz 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska a tretí v poradí, holandský cyklista Cees Bol (DSM) počas vyhlásenia výsledkov na pódiu po 4. etape v Trnave v nedeľu 19. septembra 2021. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 19. septembra (TASR) - Prišiel, videl, zvíťazil. Peter Sagan splnil sľub a fanúšikovia ho konečne mohli vidieť na najväčších domácich cyklistických pretekoch. Svojej povesti šampióna nezostal nič dlžný a pri premiére na Okolo Slovenska získal najcennejší dres. I keď nevyhral ani jednu z piatich etáp, v každej z nich bojoval o popredné priečky a hlavne bonusové sekundy, vďaka ktorým sa stal celkovým víťazom. Žltý dres si obliekol po 3. etape a v tej záverečnej ho bez problémov obhájil.Na 159,2 km trati z Trenčianskych Teplíc do Trnavy zvolila Bora-Hansgorhe aktívnu taktiku a vo veternej etape sa od začiatku snažila roztrhať pelotón. Podarilo sa to už po približne 50 km, keď sa vytvoril 25-členný únik. Bora v ňom mala až štvornásobné zastúpenie. Okrem Sagana v nej boli aj Maciej Bodnar, Daniel Oss a Frederik Wandahl. Z tímu Deceuninck-QuickStep, najväčšieho súpera Sagan, sa do úniku dostal len obhajca prvenstva Jannik Steimle. Dovtedy druhý muž celkového poradia Alvaro Jose Hodeg, ktorý pred etapou strácal na Sagana len dve sekundy, zostal v pelotóne.Trojnásobný majster sveta získal na prémiách ďalšie sekundy a vo finiši obsadil tesne druhé miesto za víťazným Izraelčanom Itamarom Einhornom (Israel Start-Up Nation). Steimleho však nechal za sebou a potvrdil celkový triumf. "," povedal v cieli spokojný Sagan.Tridsaťjedenročný pretekár obsadil v úvodnom prológu 10. miesto, no v ďalších štyroch etapách skončil vždy na pódiu. Trikrát druhý a raz tretí. I keď mu štyrikrát tesne ušlo etapové prvenstvo, zisk žltého dresu to vynahradil: "."Sagan už dávnejšie sľúbil organizátorom, že sa na najväčšom cyklistickom podujatí na Slovensku predstaví. Jeho tím Bora uviedol, že sa tak stane ešte kým bude nosiť jeho dres. I keď v nemeckej stajni po sezóne skončí a vystrieda ju za francúzsky TotalEnergies, svoje slovo splnil on aj Bora. "," uviedol.Sagan sa teraz presunie do Belgicka, kde ho budúcu nedeľu čakajú preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta. Organizátori pripravili klasikársku trať, ktorá povedie z Antverp do Leuvenu a meria 268,3 km. "," povedal.Organizátori Okolo Slovenska si tento rok splnili dva veľké ciele, ktoré si dali už pred pár rokmi. Prvým bolo dotiahnuť na preteky Petra Sagana a druhým dostať ich do televízie Eurosport. Tá ponúkla každý deň hodinový priamy prenos, rovnako ako RTVS. "," povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.Už naberá kontúry aj budúcoročná edícia, ktorá by podľa plánov organizátorov mala odštartovať v Bratislave alebo jej okolí a finišovať v Košiciach.