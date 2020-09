Sagan stráca pred posledným týždňom 45 b, Bennett: Som už unavený

Grenoble 14. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan ešte nestratil šancu na zisk rekordného ôsmeho zeleného dresu z Tour de France, no v záverečnom týždni to bude mať proti lídrovi bodovacej súťaže Samovi Bennettovi veľmi náročné. Ír v drese Deceunincku QuickStep vedie poradie s náskokom 45 bodov.



Záverečný týždeň patrí už tradične najmä boju o žltý dres a celkové poradie. O ten zelený sa bude bojovať na rýchlostných prémiách a v cieli už len v dvoch etapách. Ďalšie tri sú totiž určené pre najlepších vrchárov a jedna je časovka do vrchu. Sagan tak môže zabojovať o etapové vavríny len v mierne zvlnenej 19. etape s cieľom v Champagnole a v záverečnej so slávnym dojazdom na Elyzejských poliach. Dôležité budú aj súboje na rýchlostných prémiách, keďže tie sú vo všetkých troch horských etapách ešte pred prvými ťažkými kopcami.



Jazdec stajne Bora-Hansgorhe chcel stiahnuť manko na svojho najväčšieho súpera aj v nedeľňajšej 15. etape, no nepodarilo sa mu odtrhnúť a nakoniec manko ešte zvýšil. Sagan získal len päť bodov za 11. miesto, jeho konkurent o dva viac. "Bola to ďalšia veľmi ťažká etapa, už od štartu. Na rýchlostnej prémii sme sa snažili urobiť čo najviac. Po nej som zostal v gruppette, aby som ušetril čo najviac energie. Zajtra máme zaslúžený voľný deň, teším sa na posledný týždeň Tour de France," uviedol Sagan pre oficiálnu stránku Bory.



Dvadsaťdeväťročný Bennett, ktorý ešte vlani jazdil so Saganom v nemeckom tíme, nechce nechať svojmu súperovi žiadny priestor na zníženie straty, no v pondelok priznal, že už je dosť unavený a že Tour sú asi najťažšie preteky, aké išiel. "Nebudem klamať, som už dosť unavený. Som len človek. Keď sme sa rozprávali v pelotóne, tak sa hovorí, že je to jedna z najťažších Grand Tour pre každého. Od Nice sa ide naplno. Normálne je pár dní, keď je nižšie tempo, no tu je to neskutočne tvrdé. Teraz je to hlavne mentálna hra, je to ťažké, no musíte pokračovať ďalej," povedal v rozhovore pre RTÉ Radio 1.



Bennett si chcel počas druhého voľného dňa poriadne oddýchnuť a pripraviť sa na záverečný týždeň. "Zostáva šesť etáp, no jedna je časovka a jedna s cieľom v Paríži, ktoré budú pre mňa trochu ľahšie. Takže v podstate zostávajú štyri ťažké a hneď prvé dva dni budú dve extrémne náročné," uviedol.



Bennett sa v boji o zelený dres radil aj s krajanom Seanom Kellym, ktorý ho vyhral v rokoch 1982, 1983, 1985 a 1989. V historických tabuľkách mu patrí tretie miesto za Saganom (7) a Nemcom Erikom Zabelom (6): "On už to zažil, rozumie tomu a vie, ako sa s tým vyrovnať lepšie ako ja. Mám veľmi silnú pozíciu, no čakajú nás ešte ťažké etapy a musím si poriadne pozrieť, kde sú rýchlostné prémie. Peter vyhral súťaž sedemkrát, takže je ťažký súper. Vyzerá to dobre, ale uvidíme, ako pôjde záverečný týždeň."



V súťaži o zelený dres je ešte aj Matteo Trentin. Taliansky pretekár tímu CCC zobral v nedeľu najviac 20 bodov na rýchlostnej prémii a v súťaži figuruje na treťom mieste so stratou 35 bodov na Sagana.