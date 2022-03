Sagan skončil štvrtý v 2. etape pretekov Tirreno - Adriaticor

Sovicille 8. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies obsadil štvrtú priečku v utorkovej 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico. V špurte 219 km dlhej etapy z Camaoire do Sovicille boli nad jeho sily víťazný Belgičan Tim Merlier z Alpecinu-Fenix, druhý Holanďan Olav Kooij z Jumbo-Visma a tretí Austrálčan Kaden Groves z BikeExchange - Jayco.



"Necítil som sa zle počas sezóny, no výsledky neprichádzali. Som rád, že sa to podarilo tu. Musel som prežiť kopce v závere etapy. Ďakujem tímu, dostal ma do dobrej pozície." povedal podľa Eurosportu víťazný Merlier.