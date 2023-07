Sagan v 13. etape 158.: V sobotu a nedeľu to bude horšie

výsledky 13. etapy (Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 137,8 km):



1. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers) 3:17:33 h, 2. Maxim van Gils (Belg./Lotto Dstny) +47 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +50, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +54, 5. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +1:03 min, 6. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +1:05, 7. James Shaw (V.Brit./EF Education-EasyPost), 8. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan) obaja rovnaký čas, 9. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +1:14, 10. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +1:18, ..., 158. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +25:38







celkové poradie:



1. Vingegaard 53:48:50 h, 2. Pogačar +9 s, 3. Hindley +2:51 min, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:48, 5. A. Yates +5:03, 6. S. Yates +5:04, 7. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +5:25, 8. Pidcock +5:35, 9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:52, 10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +7:11, ..., 135. SAGAN +2:55:30







bodovacia súťaž:



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 323 b, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 179, 3. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 178, ..., 45. SAGAN 31







súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 46 b, 2. Pogačar 31, 3. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X) a Kwiatkowski po 30



Grand Colombier 14. júla (TASR) - Poľský cyklista Michal Kwiatkowski triumfoval v 13. etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil z úniku a na vrchol kopca Grand Colombier prišiel po 137,8 km v čase 3:17:33 h. Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), no po záverečnom nástupe Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates) má k dobru už len deväť sekúnd.Pogačar zaútočil asi 400 metrov pred cieľom a dokázal sa odpútať od svojho najväčšieho rivala. Navyše si pripísal aj štyri bonusové sekundy v cieli. Druhý finišoval Belgičan Maxim Van Gils (Lotto Dstny). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) išiel v horskej etape spolu s ostatnými šprintérmi a do cieľa prišiel na 158. mieste so stratou 25 minút.Prvá polovica etapy zo Châtillon-Sur-Chalaronne sa išla po rovine, v druhej čakalo na cyklistov najprv nekategorizované stúpanie na Col de la Lebe, v strede ktorého bola aj rýchlostná prémia, a v závere 17,8 km dlhý Grand Colombier s priemerným sklonom 9,2%. V úvode sa očakávala veľká snaha domácich pretekárov, keďže v piatok 14. júla oslavovali vo Francúzsku Deň dobytia Bastily. Aktivitou hýril Saganov tím TotalEnergies, z ktorého sa do 19-členného úniku dostal Pierre Latour. Spolu s ním však len ďalší dvaja Francúzi.Pelotón im nedal veľa priestoru a pred prvým stúpaním asi 60 km pred cieľom mal stratu tri minúty. Na kopci sa začal trhať aj únik, v klesaní stratil Latour. Sagan prešiel stúpanie v pelotóne, naopak veľmi strácal šprintér Caleb Ewan, ktorý zostal sám vzadu a nakoniec v priebehu etapy z Tour odstúpil. Únik prišiel pod Grand Colombier s náskokom tri a pol minúty a hneď v úvode vyrazil vpred Quentin Pacher (Groupama-FDJ), posledný Francúz v čelnej skupine. Vpredu však vydržal len krátko a čoskoro ho predbehol Kwiatkowski, za ktorým sa s minútovou stratou držali Harold Tejada (Astana), van Gils a James Shaw (EF Education-EasyPost). Pelotón však bol už len minútu za nimi. Už v úvode stúpania si z neho vystúpili šprintéri aj so Saganom.Hlavní ašpiranti na celkový triumf Vingegaard s Pogačarom išli bok po boku a do polovice kopca ani jeden neútočil. Obhajca mal pri sebe už len Seppa Kussa, Slovinec troch pomocníkov, ktorí udávali vysoké tempo a nikomu nedovolili nástupy. Nesťahovali však z náskoku lídra, ktorý mal aj dva km pred páskou k dobru dve minúty a išiel si po veľké víťazstvo. Nakoniec vyhral o 47 sekúnd pred van Gilsom. Pogačar zaútočil až v závere a jeho dlhý nástup slávil úspech. Vingegaard zredukoval stratu na štyri sekundy, no ďalšie štyri získal Slovinec vďaka tretiemu miesto a pred víkendom tak stiahol manko v boji o žltý dres na deväť sekúnd.Tridsaťtriročný Kwiatkowski si pripísal druhý triumf na Tour, prvý dosiahol pred troma rokmi. Celkovo to bolo jeho 31. víťazstvo, medzi nimi vyčnievajú titul majstra sveta z roku 2014 či Miláno - Sanremo (2017).povedal víťaz.Sagan skončil v piatkovej etape na 158. mieste. "uviedol Sagan pre RTVS. Pred štartom sa dozvedel informáciu o penalizácii. Jury ho potrestala za potlačenie tímového kolegu Mathieua Burgaudeaua v úvode štvrtkovej 12. etapy pokutou 500 švajčiarskych frankov, obaja prišli aj o desať sekúnd v celkovej klasifikácii a o šesť bodov v bodovacej súťaži: "Tour pokračuje cez víkend ďalšími dvoma horskými etapami v Alpách. V sobotu je na programe 151,8 km dlhá trasa z Annemasse do Morzine les Portes du Soleil s piatimi stúpaniami. Najťažšie príde na rad na záver asi 25 km pred cieľom, kopec Col de Joux Plane je dlhý 11,7 km s priemerným sklonom 8,5%.