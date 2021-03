Sagan vymenil kocky za kopce, no odkazuje: Vrátim sa

Barcelona 16. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan vymenil kocky za kopce a prvýkrát v kariére sa predstaví na Okolo Katalánska. Na pretekoch známych ostrými stúpaniami bude naberať potrebné kilometre, keďže stále nie je v takej forme, v akej bol v rovnakom čase v uplynulých sezónach. Namiesto belgických klasík sa tak predstaví v katalánskych kopcoch.



"Stratil som takmer všetok základ zo zimnej prípravy. Musím si 'budovať' nohy a nájsť svoj rytmus. Počítam, že sa budem zlepšovať, etapu po etape, deň po dni," uviedol pre La Gazzetta dello Sport po prvej etape na pretekoch Tirreno - Adriatico, ktorou oneskorene odštartoval sezónu. Trojnásobný majster sveta v nej po peripetiách s ochorením Covid-19 obsadili v hromadnom dojazde 11. miesto.



Ani v ďalších etapách sa nezapojil do boja o triumf, jeho druhé najlepšie umiestnenie bolo v 6. etape, keď obsadil 14. priečku. Na pretekoch, ktoré vyvrcholili v utorok záverečnou časovkou, bojovali hviezdy ako Wout van Aert, Mathieu van der Poel či majster sveta Julian Alaphilippe. Sagan by sa rád pripojil, ale priznal, že momentálne nie je v takej forme. Zároveň ocenil, že v podaní tejto trojice či ďalších podobných jazdcov, má cyklistika úplne inú dynamiku. "Už to rozhodne nie je nudné, je to anarchia. Rád by som sa s nimi pobil o víťazstvá, ale teraz to ešte nejde. No vrátim sa," uviedol v rozhovore pre Het Laatste Nieuws.



Tridsaťjedenročný pretekár tímu Bora-Hansgrohe musel po nepríjemnej správe o pozitívnom teste na koronavírus odložiť štart do sezóny a nepredstavil sa na úvodných belgických klasikách či talianskej Strade Bianche. Po Tirrene by mal absolvovať Miláno - San Remo a potom zamieri do Španielska. Okolo Katalánska sa uskutoční od 22. do 28. marca, v rovnakom čase sú na programe "kockové" klasiky E3 Saxo Bank Classic a Gent - Wevelgem v Belgicku. Obe patrili tradične do Saganovho programu a žal na nich úspechy. Vo Wevelgeme sa tešil z víťazstva v rokoch 2013, 2016 a 2018, na E3 triumfoval v roku 2014.



V pondelok večer však jeho tím oznámil, že pocestuje na Okolo Katalánska, ktoré oslávi svoju storočnicu. V okolí Barcelony ho čaká sedem etáp so štartom a cieľom s náročnými horskými profilmi, cieľ v vo výške 2125 metrov nad morom, jedna časovka, no i šanca na hromadný dojazd. Po podujatí by sa mal zamerať opäť na klasiky a predstaviť sa na monumentoch Okolo Flámska a Paríž - Roubaix.