Sagan získal na Giro d'Italia cyklámenový dres

Miláno 30. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia. Potvrdil to príchodom do cieľa záverečnej 21. etapy, ktorou bola časovka na 30,3 km zo Senaga do Milána. V bodovacej súťaži nazbieral 136 bodov, o 18 viac ako druhý Davide Cimolai z Talianska (Israel Start-Up Nation).



Trojnásobný majster sveta tak pridal triumf v bodovacej súťaži na Gire k siedmim víťazstvám v súťaži o zelený dres na Tour de France. V historických tabuľkách sa dostal na druhé miesto medzi víťazmi bodovačky na pretekoch Grand Tour, osem triumfov má na konte aj Ír Sean Kelly (4xTour, 4xVuelta), na čele je s deviatimi Nemec Erik Zabel (6xTour, 3xVuelta). Tridsaťjedenročný Sagan je len siedmy cyklista, ktorý vyhral šprintérsku súťaž na Tour aj Gire.