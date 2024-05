Saganov návrat v pretekoch Okolo Maďarska poznačil pád i defekt

Hajdúszoboszló 8. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Sam Welsford vyhral úvodnú etapu pretekov Okolo Maďarska. Jazdec tímu Bora-hansgrohe uspel v záverečnom špurte na 169,1 km dlhej trase s finišom v Hajdúszoboszló v čase 3:52:48 h. Súťažný návrat na cestách absolvoval Peter Sagan, ktorý sa pripojil k novému slovenskému tímu Pierre Baguette. Trojnásobný majster sveta v záverečnom dojazde figuroval v balíku, no do priameho boja o triumf sa nedostal.



Saganov návrat poznačil ešte 136 km pred cieľom pád, ktorý mu však nespôsobil žiadne zranenie. Sedem kilometrov pred páskou tridsaťštyriročný Slovák v pelotóne zišiel z trate na šotolinu a okamžite signalizoval problém s kolesom. Sagan ešte dokázal balík dobehnúť, no do boja o etapové prvenstvo sa cez prehustený pelotón nedokázal dostať.



Na ôsmej priečke finišoval Saganov tímový kolega Andrej Líška. Záverečný špurt poznačili viaceré pády na cieľovej rovinke. Niekoľko jazdcov po tvrdých nárazoch zostalo ležať na zemi a potrebovali lekársku pomoc od záchranárov. Najsilnejší bol v dojazde Welsford, jeden z najväčších favoritov etapy Brit Mark Cavendish (Astana) obsadil šiestu priečku.