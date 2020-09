Saganov tímový kolega Kämna zvíťazil v alpskej 16. etape

Írsky cyklista Sam Bennett v zelenom drese vedúceho pretekára v bodovacej súťaži na pódiu po 16. etape prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v La Tour-du-Pin a cieľom v meste Villard-de-Lans 15. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Slovinský cyklista Primož Roglič (Jumbo-Visma) v žltom drese vedúceho pretekára stojí na pódiu po 16. etape prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v La Tour-du-Pin a cieľom v meste Villard-de-Lans 15. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke nemecký cyklista Lennard Kämna sa teší v cieli z víťazstva v 16. etape prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v La Tour-du-Pin a cieľom v meste Villard-de-Lans 15. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan a kolumbijský cyklista Egan Bernal na kocni 16. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v La Tour-du-Pin a cieľom v meste Villard-de-Lans 15. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 16. etapy (Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km):

1. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 4:12:52 h,

2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +1:27 min,

3. Sebastien Reichenbach (Švaj./Groupama-FDJ) +1:56,

4. Pavel Sivakov (Rus./Ineos Grenadiers) +2:34,

5. Simon Geschke (Nem./CCC) +2:35,

6. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic) +2:37,

7. Tiesj Benoot (Belg./Sunweb) +2:41,

8. Nicolas Roche (Ír./Sunweb) +2:47,

9. Quentin Pacher (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) +2:51,

10. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) +2:54, ... 125. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +27:27



celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) 70:06:47 h,

2. Tadej Pogačar (Slov./SAE Emirates) +40 s,

3. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +1:34,

4. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:45,

5. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +2:03,

6. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +2:13,

7. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren) +2:16,

8. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:15,

9. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +5:19,

10. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +5:43, ... 86. SAGAN +3:06:47 h



bodovacia súťaž:

1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 269 bodov,

2. SAGAN 224,

3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 212

Villard-de-Lans 15. septembra (TASR) - Kolega Petra Sagana v tíme Bora-Hansgrohe Lennard Kämna zvíťazil v utorňajšej 16. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Po 164 kilometroch z Tour-du-Pin do Villard-de-Lans dotiahol nemecký jazdec do úspešného konca únik, druhý finišoval Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos), tretí skončil Švajčiar Sebastien Reichenbach (FDJ).Žltý dres lídra celkového poradia si udržal Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma. Slovenský reprezentant Sagan obsadil 125. priečku s odstupom 27:27 min, celkovo je 86. (+3:06:47 h) a na druhom mieste bodovacej súťaže zaostáva za "zeleným" Írom Samom Bennettom z tímu Deceuninck-Quickstep naďalej o 45 bodov.Po druhom dni voľna sa cyklisti vydali na prvú alpskú etapu. Úvodné stúpanie štvrtej kategórie Cote de Vineu (2,3 km, 6,8%) bolo na programe už po niekoľkých kilometroch, Bora pracovala v pelotóne, ale na prémii sa nemeckému tímu nepodarilo striasť Bennetta. Za kopcom pokračovali snahy o útoky a hlavný balík dotiahol početnú vedúcu skupinu. O brejk sa pokúsil aj Sagan, ale Bennett sa ho držal. V novej, pätnásťčlennej vedúcej skupine mala Bora dvoch jazdcov, no naďalej zaberala aj v pelotóne, aby sa dopredu dostal Sagan.Na čele boli Andrey Amador, Carapaz (obaja Ineos), Kämna, Daniel Oss (obaja Bora-Hansgrohe), Imanol Erviti, Carlos Verona (obaja Movistar), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), Reichenbach, Alberto Bettiol (EF Pro), Matteo Trentin (CCC), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche (Sunweb), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkea-Samsic) či Quentin Pacher (B&B Hotels). V pelotóne pokračovali nástupy, napriek tomu sa v tejto fáze už nikto nedokázal odpútať.Na jedinej utorňajšej rýchlostnej prémii získal dvadsať bodov Trentin a na treťom mieste bodovacej súťaže sa priblížil k druhému Saganovi na rozdiel dvanástich bodov. Potom už pelotón spomalil a lídri si mohli budovať väčší náskok, na vrchu druhej kategórie Col de Porte (7,4 km, 6,8%) sa k úniku pridali Casper Pedersen, Tiesj Benoot (obaja Sunweb) a Pierre Rolland (B&B). Okolo 80 kilometrov pred cieľom mali vyše 10-minútový náskok, medzi nimi a pelotónom bola ešte pätica prenasledovateľov približne s minútovým mankom.Vo vedúcej grupe nikto neohrozoval členov elitnej desiatky celkového poradia. Na začiatku stúpania druhej kategórie Cote de Revel (6 km, 8%) bol rozdiel medzi prvými skupinami 25 sekúnd, ale Neilson Powless (EF Pro), Pavel Sivakov (Ineos), Romain Sicard (Total Direct Energie), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) a Simon Geschke (CCC) sa spojili s vedúcou osemnástkou. Rolland získal rovnako ako na Col de Porte päť bodov a vyrovnal sa zápisu doterajšieho lídra vrchárskej súťaže Benoita Cosnefroya (AG2R La Mondiale).Pred horskou prémiou prvej kategórie Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km, 6,5%) opustil pelotón obhajca celkového prvenstva Egan Bernal (Ineos) a zaradil sa ku špurtérom. Na čele sa načas osamostatnil Pacher, necelých päť kilometrov pod vrcholom ho predstihli Carapaz, Alaphilippe, Kämna a Reichenbach. Z tejto štvorice najprv odpadol Alaphilippe, po ňom aj Reichenbach, desaťbodovú prémiu vyhral Kämna pred Carapazom. Kämna sa odpútal aj od Carapaza a smeroval k cieľovému kopcu Villard-De-Lans (2,2 km, 6,5%). Vypracoval si vyše minútový náskok a s prehľadom zabezpečil pre Boru prvý triumf na tohtoročnej Tour.povedal 24-ročný Nemec, ktorý dosiahol druhé profesionálne víťazstvo po augustovom etapovom úspechu na Criterium du Dauphine.Najväčší favoriti na celkový triumf finišovali pospolu v tretej desiatke, Roglič stále vedie pred krajanom Tadejom Pogačarom (SAE Emirates) o 40 sekúnd. Na tretej pozícii figuruje Kolumbijčan Rigoberto Uran (EF Pro Cycling, +1:34 min).citovala Rogliča oficiálna stránka pretekov. V stredu absolvujú jazdci 170 kilometrov z Grenobleu na Col de la Loze s dvoma stúpaniami najvyššej kategórie vrátane cieľového.