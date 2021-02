Saganovci mali pozitívny test na koronavírus

Las Palmas 6. februára (TASR) - Slovenskí cyklisti Peter a Juraj Saganovci aj ich tímový kolega z Bory-hansgrohe Erik Baška majú koronavírus. Odhalil to test, ktorý podstúpili 29. januára pred odletom z tréningového kempu na Kanárskych ostrovoch. Všetci traja sú v izolácii a cítia sa dobre.



Slovenské trio sa pripravovalo na novú sezónu na ostrove Gran Canaria. Pred odletom domov podstúpili PCR test, ktorý miestne laboratórium vyhodnotilo ako pozitívny. Peter Sagan o tom informoval na svojom facebooku: "Žiaľ, nedopadlo to tak, ako sme dúfali a všetci traja sme pozitívni. Cítime sa dobre, ale museli sme zostať v karanténe, kde budeme tak dlho, ako bude treba. Dúfame však, že ďalší test už bude negatívny. Ďakujeme nášmu manažérovi Ralphovi Denkovi a tímovým lekárom za podporu. Hoci sme tisíce kilometrov ďaleko, cítime sa akoby sme boli so zvyškom tímu. Veríme, že čoskoro budeme môcť pokračovať v normálnom tréningu."