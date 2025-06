Sage nahradil Stilla na lavičke Lensu, Belgičan povedie Southampton

Paríž 3. júna (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Racing Lens sa stal Pierre Sage. Bývalý kouč Olympique Lyon vo funkcii nahradí Willa Stilla. Tridsaťdvaročný Belgičan povedie anglický FC Southampton, ktorý v uplynulom ročníku zostúpil z Premier League do Championship. Sage podpísal s Lensom zmluvu do roku 2028.



„Je to dôležitý krok pre klub. Nielen po športovej stránke, ale aj po emocionálnej plne stelesňuje DNA nášho klubu,“ citovala agentúra AFP generálneho riaditeľa Lensu Benjamina Parrota.



Still bol v roli hlavného kormidelníka účastníka Ligue 1 od vlaňajšieho leta, klub pod jeho vedením obsadil ôsmu priečku. Sage bol bez zamestnávateľa od januára tohto roka, keď skončil na lavičke Lyonu.