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Sage novým trénerom Crystal Palace: Prichádzam s veľkými ambíciami
Štyridsaťsedemročný francúzsky kouč naposledy viedol Racing Lens, s ktorým obsadil v minulej sezóne druhé miesto v lige a vyhral Francúzsky pohár.
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Futbalistov Crystal Palace povedie v novej sezóne anglickej Premier League tréner Pierre Sage. Na lavičke nahradil Rakúšana Olivera Glasnera, ktorý odišiel z tímu šampióna Konferenčnej ligy po konci uplynulého ročníka.
Štyridsaťsedemročný francúzsky kouč naposledy viedol Racing Lens, s ktorým obsadil v minulej sezóne druhé miesto v lige a vyhral Francúzsky pohár. Zvolili ho za najlepšieho trénera Ligue 1. Podľa AFP sa dohodol s vedením londýnskeho klubu na trojročnom kontrakte. „Je úžasné byť tu v Crystal Palace. Som nadšený z histórie tohto klubu a z úspechu, ktorý dosiahol v minulej sezóne,“ povedal Sage.
Vďaka triumfu v KL si Crystal Palace zahrá v ligovej fáze Európskej ligy 2026/2027. „Oliver Glasner tu dosiahol skvelé veci a teraz ja musím spraviť to isté. Do klubu prichádzam s veľkými ambíciami. Dynamika je tu skutočne pozitívna a my sme rovnako nastavení,“ dodal Sage.
Štyridsaťsedemročný francúzsky kouč naposledy viedol Racing Lens, s ktorým obsadil v minulej sezóne druhé miesto v lige a vyhral Francúzsky pohár. Zvolili ho za najlepšieho trénera Ligue 1. Podľa AFP sa dohodol s vedením londýnskeho klubu na trojročnom kontrakte. „Je úžasné byť tu v Crystal Palace. Som nadšený z histórie tohto klubu a z úspechu, ktorý dosiahol v minulej sezóne,“ povedal Sage.
Vďaka triumfu v KL si Crystal Palace zahrá v ligovej fáze Európskej ligy 2026/2027. „Oliver Glasner tu dosiahol skvelé veci a teraz ja musím spraviť to isté. Do klubu prichádzam s veľkými ambíciami. Dynamika je tu skutočne pozitívna a my sme rovnako nastavení,“ dodal Sage.