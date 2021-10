Sahajda bežal najťažší maratón v kariére, Hladík bol nadšený z výkonu

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach v nedeľu 3. októbra 2021. Na snímke z obrátky v polovici trate maratónu Marek Hladík (SVK). Foto: TASR - Milan Kapusta

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach v nedeľu 3. októbra 2021. Na snímke víťaz Reuben Kiprop Kerio (KEN). Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke štart hlavnej skupiny bežcov 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach v nedeľu 3. októbra 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 3. októbra (TASR) - Najlepší slovenskí vytrvalci prežívali v cieli 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (MMM) rozdielne pocity. Tibor Sahajda síce získal svoj tretí titul majstra Slovenska, no za osobným rekordom výrazne zaostal. Na smútok z druhého miesta ani nepomyslel Marek Hladík, ktorý si svoj osobák výrazne vylepšil, čím naznačil, že môže byť nový konkurent pre Sahajdu.Hladík vybehol na trať košického maratónu v pozícii obhajcu vlaňajšieho prvenstva. Pri neúčasti Sahajdu aj favorizovaných afrických bežcov mu vtedy na víťazstvo stačil čas 2:26:08 h. Do histórie najstaršieho európskeho maratónu sa zapísal ako piaty slovenský víťaz a prvý od roku 1999, keď triumfoval Róbert Štefko.V roku 2021 sa po návrate špičkových vytrvalcov z Kene a Etiópie neočakával Hladíkov boj o popredné priečky, no konečným časom 2:22:44 výrazne vylepšil svoje maximum a prekvapil aj sám seba.povedal 30-ročný Bratislavčan.Po prekonaní osobného rekordu sú pred Hladíkom nové méty, ku ktorým patrí aj návrat do Košíc na 99. ročník MMM.priznal Hladík, ktorý nebol v cieli natoľko vyčerpaný než jeho súper Tibor Sahajda. Ten mal iba o 42 sekúnd lepší čas, no na rozdiel od Hladíka výrazne zaostal za osobným maximom (2:15:25).poznamenal.Počas behu mu viackrát prišla na um myšlienka vzdať to, no na domácej trati, pred domácim publikom to nedokázal.netajil. Nečakane malý rozdiel v časoch v súboji o najlepšieho Slováka priniesol zaujímavú zápletku aj smerom do budúcna.povedal riaditeľ MMM Branislav Koniar.Zaujímavé časy dosiahli aj favoriti oboch kategórií. Keňan Reuben Kerio dokázal druhýkrát v kariére zvíťaziť na MMM, keď dlho atakoval vlastný aj traťový rekord a napokon dosiahol čas 2:07:18 h. Za najlepším výkonom podujatia zaostal o 17 sekúnd. Ten však padol v ženskej kategórii a zdolali ho tri Etiópčanky. Najlepšia z nich Kumela Tadese Ayantuová zabehla za 2:24:35, čím maximum z roku 2019 zlepšila o 86 sekúnd.uviedol Koniar, ktorého nadchli aj spomínané ženské výkony.Na trať sa celkovo postavilo takmer 7000 bežcov zo 45 krajín. Organizátori mohli, na rozdiel od predošlého ročníka, počítať aj s africkými favoritmi, čím sa MMM priblížil k obdobiu spred pandémie koronavírusu. Vtedy sa štartové listiny najstaršieho európskeho maratónu plnili natoľko, že atakovali 13-tisíc a organizátori museli prihlasovanie zastaviť. Tentoraz boli radi, že po necelej dvestovke štartujúcich z minulého roka, mohli účastníkov počítať na tisícky. Nevyhnutnou novinkou boli štarty vo vlnách.Pre riaditeľa MMM, ktorý v deň 98. ročníka oslávil 62. narodeniny, boli príjemným darčekom výkony najlepších aj hladký priebeh.povedal Koniar.