Sahajda trénuje aj napriek neistote, týždenne nabehá 170 km

Košice 27. apríla (TASR) - Prvá polovica kalendárneho roka 2020 mala byť pre Tibora Sahajdu najmä o snahe vybojovať si účasť na olympijských hrách v Tokiu. Plány majstra Slovenska v maratóne však zásadne zmenila pandémia koronavírusu. Svoje súčasné tréningové zameranie síce nesmeruje na konkrétne podujatie, no motivácia mu nechýba. Podľa vlastných slov trénuje na maximum a verí, že by mohol dosiahnuť čas 2.14 h.



Sahajda patrí k športovcom, ktorých tréning obmedzila pandémia koronavírusu iba minimálne. Na mestských tratiach v Košiciach sa pripravuje dlhodobo. "Trénujem na sto percent, každý deň dvojfázovo. Moja príprava je zameraná najmä na polmaratón, 10-kilometrové a 5-kilometrové behy. Odkedy som bol prvýkrát v Keni, tak vôbec nepoľavujem v tréningovom úsilí. Tam som sa naučil, že sa nevyplatí poľaviť," uviedol Sahajda pre TASR.



Počas bežného týždňa nabehá vyše 170 km, ťažšie tréningové dni strieda s ľahšími: "Ukazuje sa, že mi stúpa forma. Škoda, že nemáme súťažné preteky. Bude však mojou snahou podržať formu do pretekov a vyladiť ju. Samozrejme, musí ma poslúchať aj zdravie. Mal som aj dni, v ktorých som bol psychicky trochu dole, keď som pozeral správy, ale radšej som to vypol a sústredil sa na tréning."



Do svojej prípravy v minulosti zaradil viacero sústredení. Pozitívne ho "nakopol" pobyt v Keni, pomohli mu aj Vysoké Tatry. Nič z toho však momentálne nie je v jeho plánoch: "Mal som ísť do Kene aj s Čechom Jiřím Homoláčom, ale napokon som aj po porade s rodinou ostal doma. Od minulého roka využívam hypoxický stan. Najskôr som mal čo robiť, aby som si naň zvykol, ale teraz už môžem povedať, že mi veľmi pomáha. Má možno ešte lepšie účinky než Tatry."



Majster Slovenska v maratóne ešte pred uzavretím športovísk si stihol vytvoriť niekoľko osobných rekordov. Z halového podujatia v Budapešti si priniesol "osobák" v behu na 3 km (8:17 min), rekord si vytvoril aj na 10 km trati v Majcichove neďaleko Trnavy (29:53): "Krátko nato mali byť majstrovstvá sveta v polmaratóne v poľskej Gdyni, ale posunulo sa to na október. Prišiel som aj o účasť na maratóne vo Viedni," povedal košický vytrvalec, ktorý nechce vynechať 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru: "Preložené MS v polmaratóne by mali byť približne dva týždne po MMM, takže uvidíme, ako mi to bude pasovať a či budú prioritou MS. Pre mňa je ňou domáci MMM, štartovať však chcem nielen v Košiciach, ale aj na bratislavskom maratóne. Sám som zvedavý, ako to napokon dopadne."



Súčasné úsilie Sahajdu nemá jasný cieľ v podobe konkrétneho podujatia, ani to mu však neuberá na chuti do tréningu: "Držím si správnu životosprávu, tvrdo trénujem. Asi pred týždňom som bol veselší, tešil som sa na veľké podujatia. Keď však zrušili ME, Paríž a Berlín, tak ma to veru nepotešilo. Myslím si, že ani so Slovenskom to nevyzerá ružovo. Ako však poznám organizátorov Braňa Koniara či bratov Pukalovičovcov, tak spravia všetko pre to, aby sa riadne konali maratóny v Košiciach i v Bratislave. Chcel by som štartovať na oboch. Ideálne by bolo, keby sa dovtedy konali aj iné podujatia, trebárs už v júni."



Pre rok 2020 mal Sahajda v kalendári zvýraznené akcie, na ktorých sa mohol priblížiť k účasti na OH v Tokiu. Cesta pod päť olympijských kruhov vedie cez splnenie A-limitu, času 2:11:30 (Sahajdov "osobák" je 2:15:25), alebo cez B-limit pozostávajúci z umiestnenia v rebríčku. V ňom je Sahajda na hranici prvej stovky, istú účasť má 80 najlepších. "Svetová atletika nedávno určila, že limity a body do olympijskej kvalifikácie sa budú počítať až od podujatí konaných od 1. decembra 2020. U mňa to bude vyzerať tak, že reálne budem mať na splnenie limitu 5 mesiacov, presnejšie jeden, dva maratóny. Takže ani účasť na košickom maratóne (4. októbra) nebude mať v tomto smere význam, ale aj tak tam chcem štartovať. Myslím si, že toto nariadenie sa ešte môže zmeniť, neprekvapil by ma ani bojkot. Trebárs africké alebo ázijské krajiny majú v decembri, januári či februári iné podnebie než my a tamojší bežci budú mať kde súťažiť. My nie," zdôraznil Sahajda.