Sahin ukončil kariéru, bude pokračovať ako tréner Antalyasporu

Hráč Marseille Mathieu Valbuena (vpredu) a turecký stredopoliar Dortmundu Nuri Sahin (v pozadí) v zápase 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov v F-skupine Borussia Dortmund - Olympique Marseille v utorok 1. októbra 2013, foto z archívu. Foto: TASR/AP Photo

Antalya 16. októbra (TASR) - Turecký futbalový stredopoliar Nuri Sahin ukončil kariéru vo veku 33 rokov. V tejto sezóne pôsobil v Antalyaspore, ktorý bude ďalej viesť už len ako hlavný tréner.povedal denníku AS. Sahina menovali za kormidelníka len pred týždňom a debut si odkrútil v sobotňajšom zápase so Sivassporom. Podľa tureckých médií má zmluvu na päť rokov, na poste nahradil Ersuna Yanala. Antalyasporu patrila pred sobotným zápasom 15. priečka v tabuľke, keď vo ôsmich dueloch nazbieral osem bodov.Sahin sa narodil v Nemecku a kariéru odštartoval v Borussii Dortmund, do zostavy prvého tímu prenikol už ako šestnásťročný. Pôsobil aj vo Feyenoorde Rotterdam, Reale Madrid, Liverpoole a pred odchodom do Antalyasporu v lete 2020 hral za Werder Brémy. Na konte má 52 štartov a dva góly v tureckej reprezentácii. Informovala agentúra dpa.