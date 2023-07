Saint-Maximin potvrdil, že opustí Newcastle

Londýn 29. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Allan Saint-Maximin potvrdil, že opustí svoj doterajší klub Newcastle United. Dvadsaťšesťročný stredopoliar zrejme prestúpi do saudskoarabského Al-Ahli za 38,5 milióna dolárov.



"Svoje pôsobenie v Newcastli hodnotím skvele. Zamiloval som sa do klubu a hoci som mal množstvo príležitostí odísť, neurobil som to. Potreboval som tu zostať, aby som pomohol svojmu klubu zachrániť sa v Premier League. Odchádzam z Newcastlu s tými najkrajšími spomienkami," uviedol Francúz na sociálnej sieti.



Prestupom do Saudskej Arábie by sa pridal k rastúcemu zoznamu hviezdnych hráčov, ktorí tam budú pôsobiť nasledujúcu sezónu. Informovala agentúra DPA.