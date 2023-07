Saint-Maximin prestúpil z Newcastlu do saudskoarabského Al Ahli

Newcastle 30. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Allan Saint-Maximin opúšťa Newcastle United. Dvadsaťšesťročný stredopoliar prestúpil z anglického tímu do saudskoarabského Al Ahli.



Kluby nezverejnili finančné detaily, podľa médií zaplatil Al Ahli za prestup 38,5 milióna dolárov. Dvadsaťšesťročný Saint-Maximin odohral za Newcastle počas štyroch sezón 124 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 13 gólov. Záver jeho pôsobenia v St. James' Parku poznačili viaceré zranenia. "Všetci v Newcastle United ďakujú Allanovi za jeho prínos pre klub a miestnu komunitu a želáme mu všetko najlepšie v jeho ďalšej kariére," uviedli "straky" v stanovisku, z ktorého citovala agentúra PA.



Saint-Maximin sa pridal k rastúcemu zoznamu elitných hráčov, ktorí zamierili do Saudskej Arábie. V Al Ahli budú jeho spoluhráčmi aj brazílsky útočník Roberto Firmino či alžírsky krídelník Riyad Mahrez, ktorý skompletizoval prestup z Manchestru City do tímu účastníka Saudskej profesionálnej ligy (SPL) iba v piatok.