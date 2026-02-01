< sekcia Šport
Saint-Maximin skončil v klube pre rasistický útok na jeho dcéry
Dvadsaťosemročný Saint-Maximin odohral v mexickej lige 16 zápasov, z toho deväť v základnej zostave.
Autor TASR
Mexiko 1. februára (TASR) – Francúzsky futbalista Allan Saint-Maximin ukončil svoje pôsobenie v mexickom tíme Club América. Dôvodom boli rasistické útoky, ktoré sa týkali jeho dvoch dcér. Krídelník nastúpil naposledy minulý pondelok, v sobotnom dueli už nebol na súpiske.
Dvadsaťosemročný Saint-Maximin odohral v mexickej lige 16 zápasov, z toho deväť v základnej zostave. Nachádzal sa v prvom roku dvojročnej zmluvy, ktorú podpísal v auguste minulého roka „Problémom nie je farba pleti, ale farba myšlienok. Útoky na mňa dokážem zniesť, no útoky na moje deti nikdy tolerovať nebudem,“ napísal krídelník na sociálnych sieťach. Podrobnosti incidentu nezverejnili klub ani hráč.
Dvadsaťosemročný Saint-Maximin odohral v mexickej lige 16 zápasov, z toho deväť v základnej zostave. Nachádzal sa v prvom roku dvojročnej zmluvy, ktorú podpísal v auguste minulého roka „Problémom nie je farba pleti, ale farba myšlienok. Útoky na mňa dokážem zniesť, no útoky na moje deti nikdy tolerovať nebudem,“ napísal krídelník na sociálnych sieťach. Podrobnosti incidentu nezverejnili klub ani hráč.