Sainz s pole position na domácej trati Ferrari, Verstappen tesne druhý

výsledky kvalifikácie na VC Talianska F1:



1. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) 1:20,294 min,

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,013 s,

3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,067,

4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,377,

5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +0,394,

6. Alexander Albon (Thaj./Williams) +0,466,

7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,491,

8. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,526,

9. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,685, 1

0. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1,123

Monza 2. septembra (TASR) - Španielsky pretekár Carlos Sainz na Ferrari bol najrýchlejší v sobotňajšej kvalifikácii F1 na VC Talianska. Získal tak prvú pole positon v tejto sezóne, keď prekonal úradujúceho majstra a suveréna sezóny Maxa Verstappena. Holanďan v službách Red Bullu zaostal o 13 tisícin sekundy a najlepšiu trojku doplnil Sainzov tímový kolega, Monačan Charles Leclerc (+0,067 s). Pre Ferrari sú preteky v Monze domáce.Talianska stajňa nasadila na svojom okruhu nové pohonné jednotky a jej piloti ukazovali rýchlosť počas celej kvalifikácie. V Q3 im vyšli oba pokusy, keď dosiahli najlepšie časy v jednotlivých častiach trate. Po úvodnom pokuse figurovali na prvých dvoch miestach a na vyjazdenejšej trati sa im dokázal priblížiť Verstappen. Ten urobil počas prvého pokusu chybu za Variante della Roggia." povedal Sainz v rozhovore priamo na štartovom rošte. V Monze dosiahol prvú pole position v tejto sezóne a štvrtú v kariére.O viac než desatinu za najlepšou trojkou zaostal Brit George Russel na Mercedese a sympatický výsledok dosiahol thajský pilot Alexander Albon (Willimas). Vybojoval šieste miesto so stratou takmer pol sekundy a spolu s ním odštartuje z tretieho radu Verstappenov tímový kolega, Mexičan Sergio Perez.Postup do Q3 ušiel tesne Japoncovi Jukimu Cunodovi na AlphaTauri, ktorý stratil na desiateho Brita Landa Norrisa (McLaren) trinásť tisícin sekundy. Problém zmestiť sa do limitov trate mal Verstappen spolu s ďalšími pretekármi už v Q1, z nej prekvapivo nepostúpila dvojica Esteban Ocon a Pierre Gasly na Alpine.