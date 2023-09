Sainz vyhral VC Singapuru a ukončil rekordnú sériu Verstappena

VC Talianska (62 kôl, 1 kolo: 4,940 km, celkovo: 306,3 km):



1. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) 1:46:37,418 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,812 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1,269, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +21,177, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +21,441, 6. Pierre Gasly +38,441 (Fr./Alpine), 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +41,479, 8. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +54,534, 9. Liam Lawson (Nov. Zél./AlphaTauri) +1:05,918 min, 10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:12,116, 11. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:13,417, 12. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +1:23,649, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:26,201, 14. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:26,889, 15. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:27,603, 16. George Russell (V. Brit./Mercedes) +1 kolo



nedokončili: Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), Esteban Ocon (Fr./Alpine, Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)



Priebežné poradie (po 15 z 22 pretekov): 1. Verstappen 374 b, 2. Perez 223, 3. Hamilton 180, 4. Fernando Alonso 170, 5. Sainz 142, 6. Leclerc 123, 7. George Russell 109, 8. Norris 97, 9. Lance Stroll 47, 10. Gasly 45, 11. Piastri 42, 12. Ocon 36, 13. Alexander Albon 21, 14. Nico Hülkenberg 9, 15. Valtteri Bottas, Alfa Romeo) 6, 16. Čou 4, 17. Cunoda 3, 18. Magnussen 3, 19. Lawson 2, 20. Sargeant 0, 21. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri), 22. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 597 b, 2. Mercedes 289, 3. 3. Ferrari 265, 4. Aston Martin 217, 5. McLaren 139, 6. Alpine 81, 7. Williams 21, 8. Haas 12, 9. Alfa Romeo 10, 10. Alpha Tauri 5

Marina Bay 17. septembra (TASR) - Španielsky jazdec Carlos Sainz na Ferrari vyhral nedeľňajšiu VC Singapuru motoristickej formuly 1. Dosiahol svoje druhé víťazstvo v kariére a zároveň vybojoval prvý triumf v tejto sezóne pre svoj tím. Prerušil tak rekordnú sériu Red Bullu i suveréna tejto sezóny Maxa Verstappena v počte víťazstiev za sebou. Ten sa v prípade tímu zastavil na čísle pätnásť, Verstappen vyhral desaťkrát v rade.Sainz pred seba nepustil nikoho a nočné preteky vyhral systémom štart-cieľ. Dosiahol prvý triumf od svojho premiérového víťazstva vlani na VC Veľkej Británie. Ferrari vyhralo naposledy na minuloročnej VC Rakúska zásluhou Charslesa Leclerca. Nedeľňajšie pódium doplnil Brit Lando Norris na McLarene, ktorý ťažil z dobrého postavenia na štarte a v závere za sebou dokázal udržať krajana Georgea Russella - jazdec Mercedesu havaroval v poslednom kole. Na treťom mieste tak skončil jeho tímový kolega a krajan, sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton. Pilotom Red Bullu nevyšla kvalifikácia, keďže mestský okruh nesedel konfigurácii ich doposiaľ dominantného monopostu. Verstappen obsadil piate miesto.Štart do pretekov vyšiel najlepšie jazdcom Ferrari, Sainz si postrážil prvé miesto a Leclerc predstihol Russella na Mercedese. Jeho tímový kolega Hamilton si skrátil prejazd úvodnou sekciou zákrut a v nasledujúcich kolách musel vrátiť miesto Russellovi i Norrisovi na McLarene. Mladší z dvojice jazdcov Mercedesu sa začal približovať k druhému Leclercovi a jeho tím chcel vyprovokovať Ferrari k zastávke v boxoch, keď blafoval v rádiovej komunikácii o pit stope.Predieranie sa poľom na úzkom mestskom okruhu nevychádzalo suverénovi tejto sezóny Verstappenovi. Úradujúci majster obsadil v kvalifikácii jedenáste miesto a jeho tímový kolega Perez bol o jeden rad ďalej. Okrem obmedzených možností na predbiehanie komplikovala jazdcom rakúskej stajne preteky aj konfigurácia ich monopostu RB19 - nízky podvozok, ktorý bol celú sezónu devízou, nie je stavaný na hrboľatý mestský povrch bez priľnavosti.Zdanlivo im pomohol im výjazd bezpečnostného vozidla po nehoda Sargeanta na Willaimse. Ten v pretekoch pokračoval, no pri náraze poškodil svoje predné krídlo a na vozovke nechal po ceste k svojim mechanikom mnoho nečistôt. Verstappen s Perezom ako jedni z mála nevyužili príležitosť na prezutie, keďže mali tvrdé pneumatiky. Ferrari zvolilo dvojitý pit stop a Russell tak prišiel o šancu na over cut, pričom piloti Red Bullu išli do najlepšej štvorky. O pozície však prišli hneď po reštarte, keď ťahali za kratší koniec v súboji so súpermi s novšími pneumatikami - tí ich dokázali zahriať práve za bezpečnostným vozidlom.Keďže drvivá väčšina štartového poľa prezula na hardy a zvolila tak stratégiu jedného pit stopu, taktické boje už neboli v prvej polovici pretekov na programe. Spomedzi jazdcov v popredí si polepšil len Leclerc, ktorý predstihol oba Red Bully. Počas zastávok v boxoch prišiel o druhé miesto v dôsledku premávky v pit lane - u mechanikov strávil takmer šesť sekúnd, keďže ho nemohli pustiť okamžite po prezutí. Druhý Russell sa udržiaval v zóne DRS za Sainzom, no k samotnému predbiehaciemu manévru nedochádzalo.Verstappen i Perez čakali na ďalší prípadný sefaty car, ktorý by spôsobil preriedenie poľa a s dávkou šťastia by umožnil prezuť na rýchlejšiu zmes zadarmo. Situácia však začala byť kritická okolo 35. kola, keď začal monopost vlaňajšieho víťaza Pereza na niektorých výjazdoch kĺzať. Do boxov ho povolali v 39. kole, prepadol sa na predposledné 17. miesto a o chvíľu ho nasledoval aj Verstappen.K situácii, ktorú Red Bull potreboval, prišlo čiastočne o niekoľko kôl neskôr. Ocon odstavil svoj Alpine v dôsledku poruchy a spôsobil virtuálny safety car. Pre čerstvejšie pneumatiky sa rozhodli v Mercedese, u Magnussena a Alonsa. Druhému menovanému pit stop nevyšiel a tím tak zavŕšil nevydarený víkend po tvrdej havárii Strolla v kvalifikácii, v dôsledku ktorej neodštartoval do pretekov.Rusell sa vrátil na pódiové pozície v 53. kole, no k útoku na vedúceho Sainza sa nedostal. Do najlepšej desiatky sa prebojoval po odstúpení Ocona aj Lawson na AlphaTauri, náhradník Riccirada obsadil deviate miesto a dosiahol tak prvé body v seriáli F1.hlasy (zdroj: Sport 2):Carlos Sainz, víťaz: "Je to dosť dobrý pocit a dosť dobrý víkend. Ďakujem všetkým vo Ferrari za ich snahu, nemali sme najlepší začiatok, ale nakoniec sme vyhrali. Som si istý, že sme potešili celé Ferrari i Taliansko. Preteky boli o kalkulácii a o šetrení pneumatík, po safety care som k sebe musel pustiť Georga a bolo to náročné aj na konci. Bol som pod tlakom, urobiť chybu bolo jednoduché, ale cítil som, že mám veľmi dobrú rýchlosť,"Lando Norris, 2. miesto: "Boli to náročné preteky, no Carlos bol veľmi štedrý a pustil ma do DRS. Na konci som sa sústredil viac na bránenie pozícii pred Mercedesmi. Dotkol som sa bariéry na rovnakom mieste ako George, on išiel hneď za mnou a pravdepodobne narazil tiež, no vyšiel z toho horšie."Lewis Hamilton, 3. miesto: "Hlavne gratulujeme Carlosovi. Cez víkend sme skúšali rôzne pneumatiky a stratégie a mali sme až dve zastávky. Tím však odviedol dobrú prácu."