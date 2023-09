Sainz získal pole position na VC Singapuru

Singapur 16. septembra (TASR) - Španiel Carlos Sainz na Ferrari vyštartuje do nedeľnej Veľkej ceny Singapuru formuly 1 z prvého miesta. Pole position si vybojoval v kvalifikácii, v ktorej šokujúco pohoreli oba vozy Red Bullu a do záverečnej tretej časti sa medzi elitnú desiatku nedostali. Jasný líder šampionátu Max Verstappen skončil jedenásty a jeho kolega Sergio Perez ešte o dve priečky nižšie.



Sainz dosiahol čas 1:30,984 a získal svoju druhú pole position za sebou a piatu v kariére celkovo. Za ním skončil s mankom 72 tisícin sekundy George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší jazdec Ferrari Charles Leclerc.



Obhajca titulu Verstappen ešte na okruhu v Marina Bay nikdy nevyhral a kvalifikácia mu vôbec nevyšla. "Neviem, čo na to povedať. Je šokujúce zažiť to," reagoval dvojnásobný svetový šampión, ktorému na postup chýbalo sedem tisícin sekundy. Holanďan vyhral 10 predchádzajúcich Veľkých cien v prebiehajúcej sezóne, jeho Red Bull všetkých 14 doterajších podujatí. Perez vlani v Singapure triumfoval.



Kvalifikáciu museli prerušiť po vážnej nehode Lanca Strolla, ktorý na svojom Aston Martine narazil vo veľkej rýchlosti do bariér. Kanaďan bezprostredne po incidente hlásil prostredníctvom vysielačky do boxov: "Som v poriadku".