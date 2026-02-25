< sekcia Šport
Šajdorov vynechá MS v Prahe, chýbať nebudú Malinin či Hagara
Slovensko bude mať v Prahe zastúpenie v osobe Adama Hagaru, ktorý pri svojej premiére pod piatimi kruhmi obsadil 24. miesto v súťaži sólistov.
Autor TASR
Praha 25. februára (TASR) - Kazašský krasokorčuliar a senzačný víťaz mužskej súťaže na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo Michail Šajdorov vynechá majstrovstvá sveta v Prahe (24.-29. marca). Na šampionáte v O2 Aréne sa však predstavia obhajca titulu Ilia Malinin či všetci zvyšní zlatí medailisti z Milána, vrátane Američanky Alysy Liuovej. Vyplýva to zo štartových listín, ktoré zverejnila Medzinárodná korčuliarska únia (ISU).
V olympijských rokoch je bežné, že svetová špička si dopraje po vrchole sezóny oddych a konkurencia na MS je slabšia. To však nie je prípad blížiaceho sa šampionátu v Prahe. „Som veľmi rád, že sa celá svetová elita rozhodla po ZOH prísť aj sem. Dokazuje to, že Praha a Česká republika sú lákavým miestom nielen pre fanúšikov, ale aj pre športovcov,“ citoval predsedu organizačného výboru MS Evžena Milčinského portál iDnes.cz.
Jediným zvučným menom, ktorý sa v O2 Aréne nepredstaví, bude Kazach Michail Šajdorov, ktorý nečakane získal olympijské zlato po zlyhaní Iliu Malinina. Dvadsaťjedenročný Američan pricestuje do českej metropoly s cieľom získať tretí titul za sebou.
O štvrtý titul majsterky sveta zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, ktorá sa pokúsi oplatiť prehru olympijskej šampiónke Alyse Liuovej. Dvadsaťročná americká hviezda však bude rovnako ako jej krajan Malinin obhajovať titul.
V tanečných pároch sa očakáva súboj medzi trojnásobnými majstrami sveta americkým duom Madison Chocková - Evan Bates a Francúzmi Guillaumom Cizeronom a Laurence Fournierovou Beaudryovou, ktorí sa len po roku spolupráce stali olympijskými šampiónmi. V súťaži športových dvojíc nebude chýbať zlaté duo z Milána Riku Mijurová a Rjuiči Kihara.
Slovensko bude mať v Prahe zastúpenie v osobe Adama Hagaru, ktorý pri svojej premiére pod piatimi kruhmi obsadil 24. miesto v súťaži sólistov.
