Saka bude chýbať Arsenalu dlhú dobu, poranil si stehenný sval

Londýn 23. decembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Bukayo Saka sa dlhšiu dobu v drese londýnskeho Arsenalu neobjaví. Dvadsaťtriročný krídelník utrpel zranenie stehenného svalu v sobotnom zápase Premier League na ihrisku Crystal Palace (5:1).



"Nevyzerá to veľmi dobre, jeho zranenie si pravdepodobne vyžiada dlhú rekonvalescenciu. V sobotu cítil niečo v zadnom stehennom svale, nemohol pokračovať. Bude musieť absolvovať ešte nejaké vyšetrenia, takže sa o neho obávam. Som však optimistický, že sa do konca sezóny ešte vráti. Mohlo to byť aj oveľa horšie," povedal kormidelník Mikel Arteta podľa agentúry AFP. Španielsky kouč prezradil, že krídelník Raheem Sterling si poranil koleno a figuruje na listine dlhodobo zranených hráčov.



Saka je kľúčový hráč v útoku Arsenalu. V tejto sezóne Premier League strelil päť gólov a zaznamenal 10 asistencií v 16 dueloch. Jeho absencia bude pre tím veľmi citeľná. Arteta povedal, že uvažuje o niekoľkých možnostiach, ako sa vyrovnať s jeho absenciou. "Prešli sme si podobným obdobím s Martinom Odegaardom a tiež aj fázou, keď nám chýbalo päť, šesť obrancov. Berieme to s nadhľadom, máme niekoľko plánov, ako to vyriešiť," dodal Arteta.