Saka bude chýbať Arsenalu mesiace, Arteta:

Londýn 28. decembra (TASR) - Futbalistom Arsenalu Londýn bude niekoľko mesiacov chýbať krídelník Bukayo Saka. Tréner tímu Mikel Arteta oznámil, že 23-ročný hráč absolvoval operáciu zadného stehenného svalu a absentovať bude minimálne do marca.



Saka utrpel zranenie v minulotýždňovom zápase Premier League na pôde Crystal Palace (5:1) a spočiatku to vyzeralo, že mimo hry bude "len" niekoľko týždňov. "Podstúpil zákrok a všetko prebehlo dobre, ale bohužiaľ bude mimo hry veľa, veľa týždňov. Bude to viac ako dva mesiace, no neviem presne. Všetko bude závisieť od toho, ako sa tkanivo začne hojiť prvý týždeň a od pohyblivosti. Je to veľmi ťažké určiť," povedal Arteta podľa AP.



Saka je kľúčový hráč v útoku Arsenalu. V tejto sezóne najvyššej anglickej súťaže strelil päť gólov a zaznamenal desať asistencií v 16 dueloch. Londýnsky klub sa po piatkovom triumfe nad Ipswichom (1:0) posunul na druhú priečku tabuľky, na vedúci Liverpool stráca šesť bodov, pričom The Reds odohrali o zápas menej. Arsenal má pred sebou neľahký január, v ktorom odohrá deväť stretnutí vrátane severolondýnskeho ligového derby proti Tottenhamu. "Kanonieri" si v treťom kole Pohára FA zmerajú sily s Manchestrom United a v semifinále Ligového pohára ich čaká úvodný duel proti Newcastlu.