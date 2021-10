Saka nedohral proti Brightonu, Arteta ubezpečuje: Bude v poriadku

Londýn 3. októbra (TASR) - Anglický futbalista Bukayo Saka z Arsenalu nedohral sobotňajší zápas Premier League proti Brightonu (0:0). Dvadsaťročný krídelník pri odchode z trávnika v 90. minúte kríval, podľa kormidelníka londýnskeho tímu by však jeho zranenie nemalo byť vážne.



"Bude v poriadku. Dostal úder do nohy, ale myslím si, že to rýchlo rozchodí," povedal v pozápasovom interview Mikel Arteta. Saka figuruje v nominácii trénera anglickej reprezentácie Garetha Southgatea na dva októbrové zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Andorre a Maďarsku. Po lekárskych vyšetreniach sa dozvie, či za Saku nebude musieť povolať niektorého z náhradníkov.



Saka odohral v národnom tíme zatiaľ 11 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly. Predstavil sa aj na EURO 2020, kde sa Anglicko prebojovalo do finále.