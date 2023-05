Saka podpísal s Arsenalom novú zmluvu do roku 2027

Londýn 23. mája (TASR) - Anglický futbalista Bukayo Saka podpísal novú zmluvu s Arsenalom Londýn. Podľa britských médií si mužstvo poistilo služby útočníka do roku 2027. Klub Premier League to oznámil v utorok na svojej oficiálnej webstránke.



Saka zohral v tejto sezóne jednu z kľúčových úloh v boji Arsenalu o špicu tabuľky, keď strelil v lige 13 gólov. Dvadsaťjedenročný Angličan prišiel do Arsenalu ako osemročný a v uplynulých dvoch ročníkoch nastúpil vo všetkých zápasoch tímu v Premier League.



"Sny sa neplnia zo dňa na deň, Chce to čas. Tento klub je pre mňa rodinou od mojich ôsmich rokov. Dal mi všetko a ja som mu všetko vrátil," uviedol Saka podľa agentúry AFP.



Trénera Mikela Artetu potešil podpis so Sakom: "Udržanie našich najlepších mladých talentov je kľúčom k nášmu ďalšiemu napredovaniu a Bukayo predstavuje dôležitú súčasť nášho tímu teraz aj v budúcnosti. Okrem toho, že je fantastický talent, tak je to aj výnimočný človek. Všetci ho milujeme a je to zásluha jeho samotného a jeho rodiny."



Arsenal bol väčšinu sezóny na čele tabuľky Premier League, ale po nevydarenom závere ho predstihol Manchester City, ktorý získal svoj tretí titul v rade.