Saka sa po mesačnej pauze zavinenej zranením vráti do zostavy Arsenalu

Na snímke Bukayo Saka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 24. apríla (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Bukayo Saka sa po mesačnej pauze zavinenej zranením achilovky vráti do zostavy Arsenalu Londýn. V sobotu by mal nastúpiť na domáci duel Premier League proti Newcastlu United, informovala o tom agentúra AP.

Saka vynechal päť duelov, z ktorých Arsenal tri prehral o musel prenechať prvé miesto v tabuľke Manchestru City. „Bukayo bude figurovať v kádri na zápas s Newcastlom a mal by nastúpiť od začiatku. Je to pre nás dobrá správa," uviedol v piatok tréner „kanonierov" Mikel Arteta.
