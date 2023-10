Saka vypadol z nominácie Anglicka, má svalové zranenie

Londýn 9. októbra (TASR) - Anglický futbalista Bukayo Saka vypadol z nominácie národného tímu pred októbrovými zápasmi. Dvadsaťdvaročného hráča Arsenalu vyradilo svalové zranenie z účasti v prípravnom stretnutí proti Austrálii (13.10.) a zo šlágra C-skupiny kvalifikácie ME 2024, keď Anglicko privíta Taliansko (17.10.).



Tréner Gareth Southgate zaradil Saku minulý týždeň do 26-členného kádra. Krídelník však pre problémy so stehenným svalom vynechal nedeľňajší zápas ôsmeho kola anglickej Premier League, keď "kanonieri" zdolali Manchester City 1:0.



"Útočník sa v pondelok hlásil v St. George's Parku spolu so zvyškom tímu anglickej reprezentácie. Lekársky tím ho vyšetril a rozhodol, že hráč bude pokračovať v rehabilitácii vo svojom klube. Neplánuje sa však žiadna náhrada. Gareth Southgate má k dispozícii 25 hráčov, s ktorými môže pracovať," uviedla Anglická futbalová asociácia (FA) podľa agentúry AFP.