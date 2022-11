Sakaia stále trápi stehenný sval, nad jeho štartom visí otáznik

Dauha 26. novembra (TASR) - Japonský futbalista Hiroki Sakai má stále problémy so stehenným svalom, ktoré ohrozujú jeho účasť v nedeľňajšom zápase E-skupiny MS s Kostarikou. Tridsaťdvaročný obranca Olympique Marseille nedohral duel s Nemeckom (2:1), ihrisko opustil v 75. minúte.



"Necítim sa zle, chcel by som zajtra hrať. Rozhodnutie ohľadom môjho štartu je však na našom trénerovi. Pravdepodobne určí zostavu až ráno v deň zápasu," citovala DPA slová Sakaia. Japonci sa môžu v prípade víťazstva priblížiť k postupu do osemfinále.