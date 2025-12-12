Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sakál a Šebesta skončili v Cervinii v kvalifikácii snoubordkrosu

Druhý zo Slovákov Oliver Šebesta skončil v prvej jazde na 60. priečke výkonom 52,49 a v druhej na 34. mieste časom 52,16.

Cervinia 12. decembra (TASR) - Slovenským snoubordistom Samuelovi Sakálovi a Oliverovi Šebestovi sa nepodarilo postúpiť do vyraďovacej časti disciplíny snoubordkros na piatkových pretekoch Svetového pohára v talianskej Cervinii.

Bližšie k účasti v hlavných pretekoch mal Sakál, ktorý v prvej kvalifikačnej jazde obsadil 50. miesto, keď zaznamenal čas 51,51, pričom na priamy postup medzi najlepšiu dvadsiatku bolo treba dosiahnuť čas 50,55. V opravnej jazde dosiahol výkon 51,35, zapísal 20. pozíciu a od postupovej dvanástky ho delili iba tri desatiny. Druhý zo Slovákov Oliver Šebesta skončil v prvej jazde na 60. priečke výkonom 52,49 a v druhej na 34. mieste časom 52,16.
