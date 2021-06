Aké boli prvé slová futbalistu Dánska Eriksena po oživení na ihrisku?

Berlín 17. júna (TASR) - Lekár, ktorý priamo na ihrisku zachraňoval Christiana Eriksena, opísal dojímavé okamihy po tom, čo sa mu podarilo dánskeho futbalistu oživiť. Eriksen skolaboval v sobotňajšom otváracom zápase B-skupiny ME s Fínskom (0:1).



Nemecký lekár Jens Kleinefeld uviedol pre nemecké médiá, že dvadsaťdeväťročnému stredopoliarovi dali po niekoľkých minútach masáže srdca krátky elektrický výboj. "Asi o 30 sekúnd neskôr hráč otvoril oči a mohol som s ním hovoriť," uviedol Kleinefeld. "Si tu späť s nami?" spýtal sa ho. "Áno som," odpovedal Eriksen a dodal: "Sakra, mám len 29 rokov."



"Vtedy som vedel, že mozog nie je poškodený a on sa úplne vrátil. Bol to veľmi dojímavý moment, pretože pri takýchto lekárskych prípadoch v každodennom živote sú šance na úspech oveľa nižšie," uviedol lekár.



Eriksen už potom úspešne reagoval na pokyny a na štadióne bol pri plnom vedomí, no lekárom trvalo nejaký čas, kým ho pripojili na všetky monitorovacie prístroje a mohli ho bezpečne previezť z ihriska do nemocnice.



Kleinefeld povedal, že použitie defibrilátoru má zvyčajne vysokú úspešnosť u zdravých profesionálnych športovcov v porovnaní s normálnymi pacientmi. "Na štadióne som si bol na 99% istý, že dorazí do nemocnice v stabilizovanom stave."



Eriksen skolaboval v 43. minúte zápasu s Fínskom a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca, príčina však zatiaľ nie je známa. V utorok zdieľal na instagrame fotku, na ktorej sa usmieva a ukazuje palec hore zo svojej postele v nemocnici v Kodani. "Veľká vďaka za vaše krásne a úžasné pozdravy z celého sveta. Pre mňa a moju rodinu to znamená veľmi veľa. S prihliadnutím na okolnosti sa cítim dobre. Stále ma čakajú nejaké vyšetrenia, ale som v poriadku," uviedol.