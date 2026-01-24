< sekcia Šport
Šaľa doma zvládla duel s Plzňou 32:25
Most zvládol súboj s Porubou 37:20 (20:7) a je druhý s odstupom štyroch bodov od čela.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 14. kola MOL ligy na domácej palubovke pred vyše 800 divákmi nad Plzňou 32:25 (17:10). Zaznamenali deviaty triumf v sezóne a s 19 bodmi im v tabuľke patrí 4. priečka s mankom deviatich bodov na lídra z Dunajskej Stredy.
MOL liga - 14. kola:
Sokol Písek - DHK Zora Olomouc 32:30 (17:17)
najviac gólov: Svobodová 10, Holeňáková 8/2, Korešová 7/3 - Kavalová 5, A. Kubálková a K. Kubálková po 4/1. Rozhodovali: Hladký a Kozler, 7m: 7/5 - 4/2 , vylúčené 3:3, 166 divákov
HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Plzeň 32:25 (17:10)
najviac gólov: Ratvajská 7, Ščípová 7/6, Némethová 4 - Polanková 7/1, Koubová 4, Vrbková 7/3. Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7m: 6/6 - 5/4, vylúčené 3:3, 820 divákov
DHK Baník Most - Sokol Poruba 37:20 (20:7)
najviac gólov: Zachová 10/2, Kroftová 5, Řádová a Kostelná po 4 - Rajová 5/3, Farářová 5/2, Winklerová 3. Rozhodovali: Králíček a Letev, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčené 4:1, 450 divákov
