Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Šport

Šaľa prehrala s Michalovcami 28:29 v 1. kole nadstavby o majstra

.
Na snímke lavička Michaloviec. Foto: TASR - František Iván

Hosťky tak poskočili na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny o majstra SR sú o dva body pred svojimi stredajšími súperkami.

Autor TASR
Šaľa 6. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti MOL ligy o majstra Slovenska na palubovke Dusla Šaľa 29:28. Hosťky tak poskočili na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny o majstra SR sú o dva body pred svojimi stredajšími súperkami. Michalovce čaká finále Európskeho pohára a Šaľa má v tejto sezóne na konte pohár, oba tímy tak môžu ukončiť ročník s double.



MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 1. kolo:

Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 28:29 (13:11)

Najviac gólov: Holešová 7, Königová 6, Vargová a Bujnochová po 3 - Kowalieková 8, Pereirová Costová 4, Biegerová, Soskydová, Lukáčová, Sabovová po 3. Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, vylúčené: 3:3

.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici