Šaľa vyhrala na palubovke Poruby 34:26 v dueli 15. kola

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

TJ Sokol Poruba – HK Slovan Duslo Šaľa 26:34 (14:16)

Poruba 1. februára (TASR) - Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa si v nadnárodnej MOL lige pripísali tretie víťazstvo za sebou. V nedeľnom stretnutí 15. kola uspeli na palubovke Poruby 34:26 a v tabuľke im patrí štvrtá priečka s mankom deviatich bodov na stopercentného lídra Dunajskú Stredu.



MOL liga - 15. kolo:

Handball Hodonín – Sokol Písek 22:34 (11:18)

Najviac gólov: Skaličanová 4/2, Bekeová 4/1, Tomášková 3 – Korešová 9/2, Svobodová 5, Stellnerová 5. Rozhodovali: Hanák, Pavlíček, vylúčenia: 2:2m, 7m hody: 5/3 – 3/3



Najviac gólov: Kar. Rajová 5, Farářová 5/3, Kr. Rajová 5 – Ščípová 10/5, Holešová a Rajnohová po 4. Rozhodovali: Hill, Oškera, vylúčenia: 4:2, 7m hody: 3/3 – 5/4, 111 divákov
.

