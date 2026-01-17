Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Šport

Šaľa zdolala Olomouc na jeho palubovke 30:22

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Úspešný bol v sobotu aj druhý slovenský zástupca v súťaži, Šaľa si po výsledku 30:22 odnášala výhru z Olomouca.

Autor TASR
Praha 17. januára (TASR) - Hádzanárky DAC Dunajská Streda zostávajú v nadnárodnej MOL lige na prvom mieste a bez prehry, v 13. kole zdolali Hodonín na svojej palubovke 33:18. Úspešný bol v sobotu aj druhý slovenský zástupca v súťaži, Šaľa si po výsledku 30:22 odnášala výhru z Olomouca.



MOL liga - 13. kolo:

HC DAC Dunajská Streda - Handball Hodonín 33:18 (16:9)

najviac gólov: Čočajová 7/1, Franušičová 6, Coronadová 4 - Víchová 5, Bekeová 4/2, Da Costová 3. Rozhodcovia: Nagy, Ondruš, vylúčené: 2:3.



Handball Club Zlín - Sokol Písek 19:23 (9:14)

najviac gólov: Krapková 4/1, Kříčková a Polomíková po 4 - Korešová 6/1, Svobodová 6, Holeňáková a Stellnerová po 3. Rozhodcovia: Beneš, Kubis, vylúčené: 4:4, 163 divákov.



DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa 22:30 (10:13)

najviac gólov: Gabrhelová 5/1, Kubálková 3/2, Možíšová 3 - Vargová 12/3, Bujnochová 4, Pócsiková 3/1, Pillerová 3. Rozhodcovia: Fiala, Paululik, vylúčené: 4:2, 222 divákov.



DHC Plzeň - DHK Baník Most 21:28 (10:13)

najviac gólov: Drozdová a Buchnerová po 4, Polanková 4/3 - Šustáčková 8/2, Behenská 5, Jestříbková 3. Rozhodcovia: Knytlová, Sovová, vylúčené: 3:4.







.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť