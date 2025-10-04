Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Šport

Šaľa zdolala v odvete Zavidoviči 47:29 a postúpila do 3. kola

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Meno súpera v 3. kole sa slovenský vicemajster dozvie po utorkovom žrebe.

Autor TASR
Šaľa 4. októbra (TASR) - Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa postúpili do 3. kola Európskeho pohára EHF. V sobotnej odvete druhého kola zdolali doma bosniansky ŽRK Krivaja Zavidoviči 47:29. Nadviazali tak na víťazstvo 36:27 v prvom dueli na palubovke súpera.

Meno súpera v 3. kole sa slovenský vicemajster dozvie po utorkovom žrebe. V nedeľu ešte odohrajú domácu odvetu 2. kola hádzanárky HC DAC Dunajská Streda, ktoré na pôde španielskeho tím Atticgo BM Elche prehrali pred týždňom 21:31. Priamo do tretieho kola súťaže je nasadený slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.



odveta 2. kola Európskeho pohára EHF

HK Slovan Duslo Šaľa - ŽRK Krivaja Zavidoviči 47:29 (23:13)

Najviac gólov: Vargová 7, Bujnochová 6, Šcípová a Susiková po 5 - Mehinagičová 7, Topčičová 5, Maglajkičová 2. Rozhodcovia: Fukala, Mohyla (obaja ČR), 7 m hody: 7/5 - 5/4, vylúčenia: 2:3.

/prvý zápas 36:27, postúpila Šaľa/
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

PRIESKUM: So znížením počtu VÚC súhlasí 40,7 percenta respondentov