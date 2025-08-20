< sekcia Šport
Salah ako prvý v histórii s tromi cenami PFA pre najlepšieho hráča PL
Tridsaťtriročný útočník pomohol Liverpoolu k zisku titulu v Premier League, keď strelil 29 gólov a pridal 18 asistencií.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý vyhral trikrát v kariére cenu pre najlepšieho hráča roka podľa Profesionálnej futbalovej asociácie (PFA). Tridsaťtriročný útočník pomohol Liverpoolu k zisku titulu v Premier League, keď strelil 29 gólov a pridal 18 asistencií. Salah získal toto ocenenie aj v sezónach 2017/18 a 2021/22.
Cenu pre najlepšieho mladého hráča si vyslúžil Morgan Rogers z Aston Villy. Dvadsaťtriročný útočník zažil prelomový ročník s 8 gólmi a 10 asistenciami v domácej ligovej súťaži. Počas sezóny debutoval aj za anglický „Albion“.
Do tímu roka sa dostali štyri hráči Liverpoolu. Okrem Salaha aj obranca Virgil van Dijk a stredopoliari Ryan Gravenberch s Alexisom Mac Allisterom. Figuruje v ňom aj súčasný hráč „The Reds“, maďarský obranca Miloš Kerkez, ktorý v predošlom ročníku obliekal dres FC Bournemouth. Arsenal má v najlepšej jedenástke trojnásobné zastúpenie v podobe obrancov Williama Salibu a Gabriela, zo stredu poľa ocenili Declana Ricea. „Ideálny“ tím dopĺňajú brankár Matz Sels (Nottingham Forest), jeho klubový spoluhráč Chris Wood a útočník Alexander Isak z Newcastlu United. Informovala agentúra AFP.
