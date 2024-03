Salah bude Liverpoolu k dispozícii v osemfinále EL proti Sparte

Londýn 6. marca (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah bude k dispozícii FC Liverpool vo štvrtkovom úvodnom osemfinále Európskej ligy na pôde Sparty Praha. Pre svalovú únavu vynechal uplynulé štyri zápasy, v stredu však odcestoval s výpravou Liverpoolu do českej metropoly. Informovala o tom agentúra DPA.



Po návrate z Afrického pohára národov odohral Salah za Liverpool iba 46 minút. Sedemnásteho februára nastúpil ako striedajúci hráč proti Brentfordu a zapísal sa do streleckej listiny, no pre problémy so zadným stehenným svalom duel nedohral. Návrat Salaha je dobrou správou pre trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa pred nedeľňajším šlágrom Premier League proti Manchestru City.