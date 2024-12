Salah je údajne blízko k predĺženiu zmluvy s Liverpoolom

Liverpool 8. decembra (TASR) - FC Liverpool je veľmi blízko k predĺženiu zmluvy s 32-ročným futbalistom Mohamedom Salahom. Informoval o tom anglický denník Mirror. Zmluva 32-ročného Egypťana s "The Reds" sa skončí v lete budúci rok, podľa zdroja by ju mali predĺžiť o ďalšie dva roky.



Mirror uviedol, že agent futbalistu trval na trojročnej zmluve, pričom Liverpool pôvodne ponúkol ročnú zmluvu. Po rokovaniach však strany dospeli ku kompromisu. Denník zdôraznil, že financie neboli nikdy problémom pri rokovaniach so Salahom, keďže je už teraz jedným z najlepšie platených hráčov klubu s platom 400.000 libier týždenne.



Koncom novembra sa egyptský futbalista posťažoval, že mu klub zrejme nepredĺži zmluvu, keďže mu stále neponúkol nový kontrakt. V Liverpoole pôsobí od roku 2017 a získal s ním titul v Lige majstrov i Premier League.