< sekcia Šport
Salah nebude figurovať na súpiske Liverpoolu v dueli s Interom Miláno
Salah prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liverpool 8. decembra (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah nebude figurovať na súpiske Liverpoolu v utorňajšom dueli Ligy majstrov na pôde Interu Miláno. Vedenie anglického klubu zareagovalo na jeho vyjadrenia po sobotňajšej remíze na pôde Leedsu United.
Salah prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou. Egypťan síce v pondelok s tímom trénoval, no klub ho napokon nezaradil na súpisku pre zápas s Interom Miláno. „The Reds" sú v tabuľke Premier League na 9. mieste a Salah vníma, že jeho vzťah s holandským kormidelníkom sa výrazne zhoršil. Okrem toho naznačil, že zápas proti Brightonu by mohol byť jeho posledný v drese Liverpoolu. Po domácom dueli 16. kola totiž odchádza na Africký pohár národov.
Salah prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou. Egypťan síce v pondelok s tímom trénoval, no klub ho napokon nezaradil na súpisku pre zápas s Interom Miláno. „The Reds" sú v tabuľke Premier League na 9. mieste a Salah vníma, že jeho vzťah s holandským kormidelníkom sa výrazne zhoršil. Okrem toho naznačil, že zápas proti Brightonu by mohol byť jeho posledný v drese Liverpoolu. Po domácom dueli 16. kola totiž odchádza na Africký pohár národov.