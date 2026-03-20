Salah nenastúpi v sobotnom zápase Liverpoolu v Brightone
Autor TASR
Londýn 20. marca (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah má svalové problémy a nebude hrať v sobotňajšom zápase Liverpoolu na pôde Brightonu.
Tridsaťtriročný útočník sa zranil v stredajšom odvetnom súboji osemfinále Ligy majstrov s Galatasarayom, v ktorom spečatil víťazstvo 4:0. Tréner Arne Slot neuviedol, či sa Salah stihne zotaviť do štvrťfinále Pohára FA, v ktorom sa 4. apríla stretne Liverpool s Manchestrom City. Informovala agentúra AFP.
