Salah nenastúpi v sobotnom zápase Liverpoolu v Brightone

Hráč Liverpoolu Mohamed Salah sa raduje po strelení gólu počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Liverpool - Galatasaray Istanbul v Liverpoole 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 20. marca (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah má svalové problémy a nebude hrať v sobotňajšom zápase Liverpoolu na pôde Brightonu.

Tridsaťtriročný útočník sa zranil v stredajšom odvetnom súboji osemfinále Ligy majstrov s Galatasarayom, v ktorom spečatil víťazstvo 4:0. Tréner Arne Slot neuviedol, či sa Salah stihne zotaviť do štvrťfinále Pohára FA, v ktorom sa 4. apríla stretne Liverpool s Manchestrom City. Informovala agentúra AFP.
Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR